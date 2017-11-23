В Минздраве рассказали о числе получающих терапию пациентов с ВИЧ в России

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Число пациентов с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, за десять лет увеличилось в России в 18 раз, сейчас такое лечение получают более 40% инфицированных, сообщила главный внештатный специалист в области инфекционных болезней Минздрава России Ирина Шестакова.

Она напомнила, что по данным официальной статистики на конец 2016 года — в России было более 1,114 миллиона ВИЧ-инфицированных.

"Количество, естественно, пока растет, и я надеюсь, что все-таки это пока. На диспансерном учете у нас на сегодняшний день стоит где-то 660 тысяч человек, это то, что было на 2016 год. Динамика абсолютно в этом плане положительная", — сказала Шестакова в четверг на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Количество пациентов, которые стоят на диспансерном учете, увеличивается, даже на конец 2016 года этот показатель был на 13% выше, чем годом ранее, пояснила эксперт.

"Количество пациентов, которые получают антиретровирусную терапию на сегодняшний день превышает 40%. Динамика в России в этом плане абсолютно положительная. Когда речь идет о мониторинге за много лет, то у нас действительно есть в этом плане достижение. Потому что за последние десять лет, когда мы все слышим постоянно о ВИЧ-инфекции, количество лиц, которые получают антиретровирусную терапию в нашей стране, увеличилось в 18 раз", — заявила она.

Если говорить о последних пяти годах, этот показать также вырос примерно в 2,5 раза, добавила Шестакова.