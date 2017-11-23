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Общество

Онищенко рассказал, как выброс рутения может сказаться на здоровье россиян

Сюжет:
Загрязнение воздуха в России изотопом рутений-106 (36)
15:4423.11.2017
(обновлено: 16:33 23.11.2017)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкГеннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. Архивное фотоГеннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко рекомендовал СМИ не создавать ажиотаж, а населению — не поддаваться панике в связи с информацией о превышении уровня рутения-106 в атмосфере на Южном Урале в конце сентября.

Учения имитирующие ЧС на объекте атомной отрасли ПО Маяк. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Утечка рутения-106: эксперты оценили уровень загрязнения воздуха в России

Депутат считает, что зафиксированная доза и концентрация вещества в воздухе были на пренебрежимо малом уровне, а сам источник своевременно купирован, дополнительного выделения в атмосферу не происходит, поэтому, по мнению Онищенко, эти факторы не могли сказаться на здоровье людей и окружающей среде.

"Еще в начале октября в зарубежных и отечественных СМИ публиковались материалы об обнаружении рутения в воздухе на территории Румынии, Венгрии и других европейских стран. В процесс сразу включилось Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), а Институт ядерной безопасности Франции сделал собственный мониторинг. По результатам исследований стало известно, что в Европе в конце сентября — начале октября зафиксирована небольшая концентрация рутения в воздухе, которая не оказала влияния ни на здоровье европейского населения, ни на окружающую среду. Институт сделал вывод о локализации источника выброса на территории между Волгой и Уралом", — заявил РИА Новости Онищенко.

© AP Photo / INRSКарта обнаружения рутения в Европе, составленная Институтом ядерной и радиационной безопасности Франции
© AP Photo / INRS
Карта обнаружения рутения в Европе, составленная Институтом ядерной и радиационной безопасности Франции

Он добавил, что российские специалисты также обнаружили рутений. По данным Росгидромета, самая большая концентрация вещества была зарегистрирована в Челябинской области, но она была значительно меньше той допустимой объемной активности данного радионуклида в атмосферном воздухе, которая может представлять опасность.

"Даже если бы активность и сохранялась на том же уровне в течение года, что в принципе исключено, то доза, которую получило бы население, составила бы примерно пять микрозиверт, что меньше уровня пренебрежимо малого радиационного риска. Он установлен нормами радиационной безопасности — 10 микрозиверт", — сказал Онищенко.

Предупреждающий знак о радиоактивности. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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Песков прокомментировал сообщения о выбросе рутения-106

Говоря о причинах возникновения выброса, Онищенко отметил: обнаружение рутения без иных радионуклидов полностью исключает, что этот выброс был из ядерного реактора. "Рутений — это продукт деления ядер урана и плутония. Если все остальные радионуклиды сами отделяются, то этот нужно отделять от других остатков с применением специальных технологий. Его изготавливают для того, чтобы использовать в медицине либо в ретегах (радиоизотопных термоэлектрических генераторах. — Прим. ред.) как источник питания для космических спутников", — сказал депутат.

Ранее немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите обнаружило в пробах воздуха из Австрии и Германии следы рутения в безопасной концентрации. При этом выдвигалось предположение, что источник выброса находится в России.

Позднее Росгидромет сообщил, что в конце сентября на Южном Урале, в том числе в Челябинской области, наблюдалось экстремальное загрязнение воздуха изотопом рутений-106. В Татарстане, Волгограде и Ростове-на-Дону уровень загрязнения был высоким. Роспотребнадзор признал концентрацию вещества безопасной для здоровья.

Учения, имитирующие ЧС, на объекте атомной отрасли ПО Маяк. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ростехнадзор проверил "Маяк" после сообщений о выбросе рутения

Рутений также обнаружили в воздухе в Польше и Италии. Гринпис обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, откуда произошла утечка радиоактивного вещества.

В "Росатоме" заверили, что на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов или аварий, которые могли бы вызвать повышенную концентрацию радиоактивного изотопа в атмосфере.

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