МГУ впервые проведет олимпиаду для школьников по космонавтике

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. МГУ им. Ломоносова впервые проведет олимпиаду для школьников по направлению "Космонавтика": ребятам предстоит решать задачи, возникающие в работе специалистов космической отрасли, сообщила пресс-служба университета.

"В 2017/18 учебном году олимпиаду "Ломоносов" впервые проведут по направлению "Космонавтика". Это первая подобная олимпиада для школьников 7-11 классов. Курировать новое направление будет факультет космических исследований МГУ и Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга МГУ", — говорится в сообщении.

Как пояснили в вузе, участникам предложат решить реальные и близкие к реальным задачи, возникающие в работе специалистов космической отрасли. Олимпиадные задания потребуют от школьников знаний в области астрономии, физики, математики, информатики и умения находить нестандартные метапредметные подходы к решению.

Олимпиада будет проходить в два этапа. Задания заочного тура будут доступны для решения с 5 по 10 декабря 2017 года. Участники, показавшие высокие результаты на заочном туре, будут приглашены на очный тур, который пройдет в марте 2018 года в МГУ имени М.В. Ломоносова. Все победители и призеры нового направления "Космонавтика" получат памятные дипломы и сувениры из рук российских космонавтов. В вузе отметили, что в первый год проведения олимпиады результаты не предполагают льгот при поступлении.

Олимпиада школьников "Ломоносов" проводится с 2005 года и позволяет получить льготы при поступлении в Московский университет. По количеству участников является самой представительной из всех олимпиад школьников перечня Министерства образования и науки РФ. По набору профилей она также лидирует: в 2017/18 учебном году олимпиада проводится по 23 профилям.