В Москве откроют почти 200 катков с искусственным льдом

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Работы по заливке 191 катка с искусственным льдом начались в Москве, сообщил в четверг журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Намораживание льда с помощью специальных установок будет вестись в течение пяти дней. Погодные условия в городе позволили нам приступить к этим работам", — сказал Бирюков.

Он уточнил, что все катки с искусственным льдом в столице оборудованы необходимой инфраструктурой: освещением, пунктами проката, раздевалками, медпунктами, точками питания, туалетами.

Заммэра отметил, что в составе индустрии зимнего отдыха в городе насчитывается 1283 катка с естественным льдом, также оборудованные всей необходимой инфраструктурой, где москвичи всех возрастов могут с комфортом отдохнуть и позаниматься спортом.