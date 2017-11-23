Тюменская область — в лидерах по внедрению образовательных инноваций

ТЮМЕНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Тюменская область занимает второе место среди субъектов России по внедрению инноваций в образовательных учреждениях после Москвы. В регионе открыты 17 профильных корпоративных классов, занятия уже идут непосредственно на производственных площадках, сообщил губернатор Владимир Якушев в ежегодном послании.

"В сентябре 13 из 18 профессиональных образовательных организаций начали подготовку по 21 специальности из федерального перечня наиболее востребованных и перспективных профессий ТОП-50, а также по нашему собственному, отвечающему нашим нуждам перечню ТОП-Регион", — сказал глава области.

По словам Якушева, больших успехов в рамках реализации проекта "5-100" добился Тюменский государственный университет, где в этом году открылись школа перспективных исследований и социально-гуманитарный институт.

"В ТюмГУ происходят поистине революционные события в рамках реализации проекта "5-100" в ТюмГУ. Я обращался к этой теме в своем послании 2015 года, но действительность, похоже, превзошла все наши ожидания. Тюменский индустриальный университет преодолел полосу неурядиц и кадровой чехарды — под новым руководством он превращается в настоящий опорный вуз, в котором так нуждается наш индустриальный регион", — сказал губернатор.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков отметил, что вуз ведет новый отсчет с 2015 года, с момента включения в проект "5-100". В течение этих двух лет в посланиях Владимира Якушева прослеживается тема приращения человеческого капитала, понимания Тюмени и Тюменской области как места, привлекательного для талантов.

"Остальные задачи придут в краткосрочной перспективе — это создание новых рабочих мест, привлечение финансов. Но если при этом не будет креативных, талантливых людей, которым будет интересно здесь жить, то со временем развитие остановиться, а достигнутое придет в упадок", — добавил ректор.

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