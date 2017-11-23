Губернатор Югры: есть запрос от общества на повышение эффективности власти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя — РИА Новости. Общество сформировало запрос на повышение эффективности власти, в том числе муниципальной, заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова.

"Работа, проведенная при актуализации нашей Стратегии (развития региона — ред.), в ходе встречи с жителями муниципалитетов показала: общество сформировало запрос на повышение эффективности власти. А самое главное — на партнерство с населением как условие общественно-политической стабильности", — отметила губернатор Югры в рамках ежегодного обращения к жителям региона, представителям общественности и депутатам думы автономного округа.

По словам главы региона, одной из стратегических задач является повышение качества государственного и муниципального управления.

"Сегодня нам нужны управленческие команды нового формата. Данный запрос определяет необходимость совершенствования подходов к отбору людей на службу в органах власти. В Югре создана система образовательных программ, и мы намерены работать с их участниками, формируя Молодежную лигу управленцев региона. Эта своего рода "лига чемпионов" — победителей различных конкурсов и обучающих проектов — станет основой новой модели формирования кадрового резерва, создаст профессиональные лифты для перспективных и талантливых специалистов", — добавила Наталья Комарова.

В своем обращении губернатор автономного округа также заявила о существующей в Югре потребности модернизации подходов в пространственном развитии региона. Один из инструментов решения этой задачи — агломерационные процессы.

Вопрос, связанный с агломерациями в регионе, поднимался главой автономного округа в середине ноября в ходе пресс-конференции. Комарова подчеркнула, что речь идет не о ликвидации муниципалитетов, а "об объединении ресурсов, потенциалов на договорных условиях". При этом она назвала такое решение непростым, требующим серьезного обсуждения.

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