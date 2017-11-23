Кузнецова предложила создать цикл передач о многодетных семьях

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с лауреатами конкурса "Семья года" предложила создать цикл передач о многодетных семьях после Дня матери, который в этом году приходится на 26 ноября.

"Позитивная семья, она с точки зрения новостной не интересна, а вот с точки зрения ценностной она очень важна и интересна. Мне кажется, нам с Мариной Владимировной (Гордеевой, главой Фонда помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — ред.) нужно выйти с предложением о создании специального цикла передач после этого Дня мамы", — сказала Кузнецова, отвечая на вопрос лауреатов конкурса "Семья года" о том, как повысить информированность общества о достижениях многодетных семей.

В четверг, 23 ноября в Москве состоится концерт с участием победителей конкурса, а в пятницу пройдет церемония их награждения, сообщила ранее пресс-служба Минтруда.