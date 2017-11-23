Собянин заявил о росте зарплат москвичей

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Рост реальных доходов работающих жителей наблюдается в Москве со второй половины прошлого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Кризис в Москве, я считаю, уже кончился. Почему? Потому что мы видим, как растёт экономика, как растёт промышленность, экспорт, доходы бюджета. И самое главное, со второй половины прошлого года и этого растут реальные доходы работающего населения. Зарплаты", — сказал Собянин в четверг в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Как пояснил мэр, сегодня рост подоходного налога составляет 9% при инфляции 3-4%.

"Это не абстрактные цифры, это реальные деньги, которые получает город от отчисления заработной платы. Если эти отчисления растут, значит и растут реальные доходы", — пояснил градоначальник.

По его словам, это один из главных показателей того, что город выходит из сложного положения, из кризиса.