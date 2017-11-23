Депутат предложил пригласить школьников из Германии выступить в Госдуме

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий предложил пригласить школьников из Германии выступить в Государственной думе.

Ранее большой резонанс в обществе вызвало выступление российского школьника в Бундестаге. Подросток из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве. Подросток изучил его биографию по открытым источникам. По словам мальчика, солдат попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой — он "умер от тяжелых условий плена". Школьник посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

"Я хочу предложить развивать такую же деятельность – пригласить школьников Германии выступить в Госдуме для того, чтобы придать этой дискуссии, которая развернулась в обществе (вокруг выступления российского школьника в бундестаге — ред.), более объективный и конструктивный характер", — сказал Водолацкий журналистам.

Как он отметил, выступая на пленарном заседании, президент международного общества "Россия — Германия" Ольга Зиновьева рассказала, что "в России давно и успешно работает Фонд имени Фридриха Эберта, который финансирует программы, направленные на внедрение западных представлений и ценностей, в том числе связанных с оценкой мировых событий".

"Что касается фонда Эберта, я считаю, что необходимо изучить его деятельность в том смысле, что он работает с нашими, в том числе, школьниками. И возможно, Госдуме тоже стоит включиться в эту работу. Я высказал эти предложения, но проконсультировавшись с коллегами, считаю, что оформлять их протокольным поручением не стоит", — отметил Водолацкий.