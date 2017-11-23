ЛДПР предложили запретить эвакуировать машины инвалидов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, запрещающий эвакуировать машины инвалидов, заявил зампред фракции Ярослав Нилов.

"По просьбе общественных организаций, которые занимаются защитой прав инвалидов, мы внесем поправку в Административный кодекс с тем, чтобы запретить эвакуировать транспортные средства, обозначенные специальным знаком инвалидов… Мы считаем, что достаточно в данном случае перемещения транспортного средства в то место, где нет помехи движения другим транспортным средствам или пешеходам", — заявил Нилов журналистам в четверг.

Парламентарий отметил, что эвакуировать такие машины на штрафстоянки – это "кощунственно и антисоциально". Нилов уточнил, что данный законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшее время.