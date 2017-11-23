В Приморье в зоне обитания леопарда начали восстановление лесов

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Уникальный для Приморья проект по восстановлению леса на сгоревших от природных пожаров территориях стартовал в нацпарке "Земля леопарда" – месте обитания краснокнижного дальневосточного леопарда, сообщил РИА Новости представитель нацпарка.

"Ежегодно от огня страдают сотни гектаров местообитаний дальневосточного леопарда – самой редкой крупной кошки мира. Огненные палы зачастую выжигают всю растительность, включая молодые деревья, в результате чего такие участки становятся непригодными для жизни диких зверей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, исследования Общества сохранения диких животных, WWF и Тихоокеанского института географии ДВО РАН стали основой для нового проекта "Земли леопарда". Ученые изучают семенной состав "гарей" — лесной почвы, пережившей пожар. Ожидается, что к 2019 году специалисты создадут фитоценарий – перечень геоботанических описаний растительности, произрастающей на гарях. Также ученые будут исследовать деревья, растущие на выжженных огнем участках.

Кроме того, будет создан ряд экспериментальных площадок, на которых снимут верхний слой почвы – дерн. Далее в течение нескольких лет специалисты будут наблюдать за восстановлением растительности на гарях.

"По предварительной гипотезе, обновленные участки почвы будут быстрее зарастать древесной растительностью. В случае, если эта гипотеза подтвердится, встанет вопрос о проведении подобных восстановительных работ на всех гарях национального парка "Земля леопарда". А это, в свою очередь, со временем поможет вернуть лес редчайшей в мире дикой кошке", — добавил собеседник.