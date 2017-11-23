Глава VisionLabs рассказал о возможных сроках отмены паспортов в России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости/Прайм. Через 15-20 лет паспорта в России могут быть заменены на контроль биометрических данных, полагает основатель и гендиректор компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц VisionLabs Александр Ханин.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Сбербанк ставит цель к 2020 году стать на 100% диджитал-банком и надеется, что к этому сроку сможет обслуживать клиентов без паспортов с помощью биометрической идентификации.
По словам Ханина, технологии распознавания лиц действительно позволяют заменить паспорта людей на контроль биометрических данных.
"С практической точки зрения для замены паспортов на биометрию необходимы соответствующие федеральные законы, нормативные акты и инфраструктура, которая будет считывать биометрические данные в соответствии с требованиями государства. В ближайшие несколько лет государства вряд ли откажутся от традиционных документов, так как законодательство и инфраструктура к этому еще не готовы. Полностью заменить паспорта на биометрию в России смогут не раньше, чем через 15-20 лет", — полагает Ханин.