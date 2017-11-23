Глава VisionLabs рассказал о возможных сроках отмены паспортов в России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости/Прайм. Через 15-20 лет паспорта в России могут быть заменены на контроль биометрических данных, полагает основатель и гендиректор компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц VisionLabs Александр Ханин.

Компания VisionLabs уже предоставляет услуги распознавания лиц, среди ее клиентов — финансовые организации и компании из ритейл-сектора. В середине ноября Сбербанк сообщил о покупке 25,07% пакета акций в VisionLabs для создания платформы биометрической идентификации. Оставшиеся доли компании принадлежат ее основателям и венчурному фонду Sistema VC.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Сбербанк ставит цель к 2020 году стать на 100% диджитал-банком и надеется, что к этому сроку сможет обслуживать клиентов без паспортов с помощью биометрической идентификации.

По словам Ханина, технологии распознавания лиц действительно позволяют заменить паспорта людей на контроль биометрических данных.

"С технической точки зрения уже сейчас вполне реально заменить паспорта и другие документы, идентифицирующие личность, на биометрические данные. Так, например, сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза позволяет обеспечить высокую полноту и точность распознавания человека, которая делает возможным биометрическое распознавание без привычных бумажных документов для большинства повседневных сценариев", — рассказал он в интервью РИА Новости.

"С практической точки зрения для замены паспортов на биометрию необходимы соответствующие федеральные законы, нормативные акты и инфраструктура, которая будет считывать биометрические данные в соответствии с требованиями государства. В ближайшие несколько лет государства вряд ли откажутся от традиционных документов, так как законодательство и инфраструктура к этому еще не готовы. Полностью заменить паспорта на биометрию в России смогут не раньше, чем через 15-20 лет", — полагает Ханин.