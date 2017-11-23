СМИ: Минздрав не будет открывать вытрезвители к Чемпионату мира

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министерство здравоохранения России не будет участвовать в создании вытрезвителей к чемпионату мира по футболу 2018 года, поскольку это не входит в компетенцию ведомства, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Медвытрезвители МВД в России закрылись в 2011 году в ходе реформы министерства, их функции были переданы медицинским учреждениям. Еще осенью 2016 года главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что в преддверии ЧМ-2018 в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, в обязательном порядке откроют вытрезвители. Позднее он заявил РИА Новости, что окончательного решения по организации системы вытрезвителей в России, в том числе и в городах, где пройдут матчи турнира, пока нет, но вопрос прорабатывается.

Как заявили газете в Минздраве, вытрезвители не являются медицинскими учреждениями, а значит, в компетенцию ведомства не входят. При этом в министерстве отметили, что в законе нет запрета "на создание в субъектах РФ специализированных учреждений по размещению в них до естественного вытрезвления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения". При это есть условие, что последние не нуждаются в медпомощи и не совершили правонарушений.

В ведомстве отметили, что согласно действующим нормам, медицинская помощь выпившим оказывается при наличии соответствующих показаний.

"Среди них — выраженные расстройства жизненно важных функций организма: кома, сердечная и дыхательная недостаточность и так далее. Само по себе состояние опьянения — еще не повод для оказания медпомощи", — пояснили в Минздраве.