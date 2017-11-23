"Залить за воротник". Как будут работать вытрезвители в России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Деревянные нары, холодный пол, а после — штраф и фото на доске позора. В Советском Союзе система вытрезвителей была частью борьбы с безнравственностью и пьянством. В учреждения свозили и хулиганов, которым место в отделе милиции, и изрядно выпивших, которым нередко требовалась медицинская помощь. МВД периодически требовало убрать "трезвяки" из перечня их обязанностей, но и Минздрав от них всячески отбивался.

В итоге приемники ликвидировали по всей стране в 2011 году. Официально вытрезвителей в России все еще нет, но в некоторых регионах они работают — правда, совсем не так, как во времена СССР. Действующее законодательство деятельность таких учреждений не регулирует. Корреспондент РИА Новости выяснила, какие вытрезвители существуют сегодня и нужно ли возрождать эту систему в федеральном масштабе.

"Проспаться" как социальная услуга

"Это же душевные люди, добрые. Медсестер в ручки целуют", — начальник "приемника" в Нижнем Новгороде Михаил Булулуков отзывается о своих клиентах с любовью. Местный центр помощи для людей в состоянии алкогольного опьянения открылся два года назад, не имеет ничего общего ни с медицинским учреждением, ни с органами полиции и работает на базе муниципального социального центра "Надежда".

Булулуков — подполковник запаса, почти 30 лет отслужил в ВДВ, потом начал вести уроки патриотического воспитания у школьников. Говорит, когда ему предложили возглавить вытрезвитель, согласился не раздумывая.

"Наше учреждение хоть и называется в народе по старинке, но не сильно похоже на былые вытрезвители. До сих пор люди уверены, что сейчас их окатят холодной водой, разденут, а потом еще выпишут штраф и доложат на работу. У нас не так: пребывание исключительно добровольное, анонимное и бесплатное. Все расходы муниципалитет берет на себя", — говорит начальник.

По словам Булулукова, в вытрезвителе принимают только тех, кто находится в средней степени опьянения.

"Легкая степень — когда человек слегка перебрал и ему хочется еще веселиться. Такие клиенты нам мешают, не дают другим спать. А тех, кто уже в тяжелом состоянии, надо скорее госпитализировать и лечить, — уточняет начальник. — Первое время полицейские свозили к нам всех подряд: я старался объяснять им, как хотя бы визуально определить степень опьянения".

© Фото : предоставлено начальником пункта оказания помощи Михаилом Булулуковым Пункт оказания помощи в Нижнем Новгороде © Фото : предоставлено начальником пункта оказания помощи Михаилом Булулуковым Пункт оказания помощи в Нижнем Новгороде

При трудоустройстве будущие сотрудники медвытрезвителя проходят отбор: они должны иметь опыт работы в приемном отделении больницы либо на скорой помощи. Булулуков объясняет это тем, что такие медики на практике знают, как экстренно принять меры. Так, за два года им удалось спасти от смерти почти 20 человек. Внешне вытрезвитель мало чем отличается от обычного стационара: три палаты, в каждой по пять коек.

На всех койках — матрасы в чехлах из антибактериальной пленки и одноразовые простыни. Подушки и одеяла не выдаются, дабы избежать появления вшей. Есть одна женская палата, но случаев, когда сюда доставляют представительниц прекрасного пола, крайне мало — около 4%. "Полицейские не очень хотят с ними связываться. Шумные. Сядут к охраннику и начинают то заигрывать, то веселиться, то плакать. И спать не уложишь, и покоя нет", — объясняет Булулуков.

© Фото : предоставлено начальником пункта оказания помощи Михаилом Булулуковым Пункт оказания помощи в Нижнем Новгороде © Фото : предоставлено начальником пункта оказания помощи Михаилом Булулуковым Пункт оказания помощи в Нижнем Новгороде

Клиент может находиться в центре до суток, но, по словам начальника, людям, как правило, хватает нескольких часов, чтобы выспаться. После этого можно принять душ, позвонить родным и после осмотра врача идти домой.

Существует устойчивый стереотип: в "трезвяк" попадают исключительно безнадежные алкоголики и бомжи. Однако Булулуков говорит, что на его практике бывали самые разные случаи: "Один раз привезли мужчину — выглядел нормально, а одежда была грязная и рваная. Начали выяснять, оказалось, что он приехал из Краснодара на заработки. Уже хотел возвращаться домой, но на вокзале его напоили, деньги украли. Очнулся на помойке — из вещей остался только паспорт, который воры спрятали ему в трусы".

© Фото : предоставлено начальником пункта оказания помощи Михаилом Булулуковым Пункт оказания помощи в Нижнем Новгороде © Фото : предоставлено начальником пункта оказания помощи Михаилом Булулуковым Пункт оказания помощи в Нижнем Новгороде

Центр в Нижнем Новгороде — один из первых "приемников" в России, который функционирует как самостоятельный пункт социальной помощи. Булулуков и его коллеги с нуля сформировали основные принципы работы и гордятся, что к ним приезжают специалисты из разных городов, просят поделиться опытом.

Например, в Ивановской области открыли уже два центра — в самом Иваново и небольшой в Кинешме. Есть все необходимое: палаты на несколько коек, комната для персонала, раздевалка, санузел, душевая. Здесь работают медики, им помогает дежурный полицейский. Но отличие этих учреждений от нижегородского вытрезвителя в том, что они работают на базе наркологического диспансера и прикреплены к областному Министерству здравоохранения.

Пьянство — не преступление и не болезнь

Замдиректора по экспертной работе Московского научно-практического центра наркологии Владимир Егоров считает, что вытрезвители, которые работают при медицинских учреждениях, — самый неудачный вариант для возрождения системы "приемников".

По мнению Егорова, в таких заведениях врачи фактически оказывают услуги, которые не относятся к медицинским, и это слишком дорого обходится: около 9% бюджета всех учреждений здравоохранения. "Человеку, который перебрал, нужно просто проспаться в теплом помещении. Врачебная помощь ему не требуется. Но больницы и диспансеры вынуждены лишний раз перестраховываться и оставлять пьяного под наблюдением. Зачастую агрессивное поведение этих "клиентов" приводит к дезорганизации работы приемных отделений", — объясняет эксперт.

Работа медвытрезвителей, по словам нарколога, сейчас не регулируется ни одним законом, что не дает им возможности развиться в учреждения современного образца.

"Алкогольное опьянение не относится ни к заболеваниям, ни к тяжелым психическим расстройствам, а значит, содержание человека против его воли в действующей редакции закона "О здравоохранении" недопустимо. Кроме того, пьянство — это не уголовное и не административное преступление. Никто ведь не нарушит закон, если, например, будет спокойно лежать в канаве. Следовательно, забирать и держать против воли нельзя. И уж тем более не всегда удается получить согласие от едва стоящего на ногах человека. Так что пока юристы на уровне правительства не урегулируют эту сферу, медвытрезвители должным образом работать не будут", — считает Владимир Егоров.

"Подвиньтесь, у меня билет"

"Вспоминать о том, как я оказался в "трезвяке", смешно и одновременно ужасно, — рассказывает 42-летний Максим. Он был в "приемнике" всего раз — еще в 90-е. — Молодые и слегка выпившие, мы пытались справить нужду в общественном месте, за что были скручены милиционерами и доставлены в отдел".

"Чуть позже в клетку доставили еще одного мужчину, который подошел к нашей лавке и заявил: "Подвиньтесь, у меня входной билет". Мы стали интересоваться, что же это за билет такой? А он из рукава достает бутылку водки".

Дело кончилось тем, вспоминает Максим, что все трое напились прямо в камере и стали вести себя вызывающе. Милиционеры увезли их в вытрезвитель.

"Там нас раздели до трусов, попросили поприседать с закрытыми глазами, пройтись по узкой половице. Потом выдали простыни и отправили в "хату". Нары были одноместные, решетка — от пола до потолка. Иногда сотрудники давали попить воды из общей кружки. Порой выпускали туалет. Пьяницы в "ветряке" переговаривались, строили планы на следующий день. Жизнь кипела. В камере было холодно, простыня не спасала. Но для "трезвяка", наверное, это норма, чтобы невменяемых людей быстрее привести в чувство", — говорит он.

Максим уверен, что вытрезвители, которые были в Советском Союзе, не смогут прижиться в современной России: "Не те порядки, не те законы, да и каждый сейчас знает свои права. Там людей могли унизить. Но сама идея хороша: улицы зачищали от бомжей, сильно выпивших и хулиганов".

Депутатский мозговой штурм

В ближайшее время центры содержания для нетрезвых хотят возродить в 11 городах России — там, где в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу. Но если этот пилотный проект удачно зарекомендует себя, то, возможно, перерастет и в федеральную программу. В декабре депутаты Мосгордумы намерены обсудить вопрос организации таких центров в столице.

Председатель думы Алексей Шапошников рассказал корреспонденту РИА Новости, что пока наиболее приемлемым представляется создание вытрезвителей на базе бюджетных учреждений. Работать они будут совместно с полицией, предварительно получив лицензию на оказание доврачебной помощи. При этом, отмечает председатель, центры предназначены для нетрезвых людей, которые не нуждаются в медпомощи. Их пребывание должно быть добровольным, поэтому вносить изменения в правовую базу, по мнению Шапошникова, не требуется.

Другой депутат Московской городской думы Владимир Платонов видит перспективы в учреждении вытрезвителей по системе частно-государственного партнерства (ЧГП). В качестве примера он приводит Якутию, где такие "приемники" создают как частные клиники, а потом уже заключают договор с Минздравом.

"Если пациента доставляет полиция — ему медуслуги предоставляются бесплатно, а если родные или близкие, то все процедуры придется оплатить. Институт ЧГП позволяет сочетать определенные социальные гарантии и высокий уровень сервиса", — говорит Платонов.

Депутат уверен: откладывать вопрос создания вытрезвителей на неопределенный срок уже нельзя. Но и возвращать прежнюю советскую систему — нецелесообразно и незаконно, да и время то давно прошло. Сейчас важнее найти баланс между сохранением принципов добровольности и учетом интересов других людей, которые могут пострадать от соседства с нетрезвым человеком.