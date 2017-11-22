Собчак сообщила, что Генпрокуратура проверяет ее высказывания по Крыму

Телеведущая Ксения Собчак во время экспертной дискуссии в Москве. 21 ноября 2017

Телеведущая Ксения Собчак во время экспертной дискуссии в Москве. 21 ноября 2017

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ, сообщила, что получила официальное письмо о том, что Генпрокуратура проверяет ее высказывания по Крыму.

Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", ранее заявила, что считает Крым украинской территорией.

Телеведущая в эфире радио "Эхо Москвы" в среду отметила, что знает о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении ее высказываний по Крыму. "Мы получили официальное письмо", — сказала Собчак.