Команды десяти стран сыграют в молодежном кубке "Что? Где? Когда?" в Дубне

Команды во время игры Что? Где? Когда?. Архивное фото

Команды во время игры Что? Где? Когда?. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Сборные команды молодых интеллектуалов из 10 стран примут участие в Молодежном кубке по интеллектуальным играм "Дружба народов" в подмосковном наукограде Дубна 9-10 декабря, сообщили организаторы соревнований.

В турнире примут участие команды из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Узбекистана, Украины, Эстонии. Возраст игроков не должен превышать 30 лет. Ранее отборочные соревнования прошли на русском языке в 90 городах 16 стран мира.

В числе участников – команда телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" под капитанством обладателя Хрустальной совы Бориса Белозерова. Еще один лауреат главной награды телеклуба, Ровшан Аскеров, стал главным судьей состязаний.

"Вполне возможно, Дубна станет тем самым международным турниром, на котором свой первый трофей выиграет будущий новый магистр игр "Что? Где? Когда?". Всегда интересно открывать новых звёзд и наблюдать, как формируется характер игрока", — сказал Аскеров РИА Новости.

Молодежный кубок "Дружба народов" продолжает традиции Кубка наций по "Что? Где? Когда?", первый из которых состоялся в 2004 году в Баку. Организаторы турнира – Клуб интеллектуального творчества г. Саранска, один из старейших членов Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?". Турнир лицензирован телекомпанией "Игра-ТВ" и проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.