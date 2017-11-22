Проектный офис Якутии отмечен как один из лучших в России

МОСКВА/ЯКУТСК, 22 ноя – РИА Новости. Якутия стала одним из победителей конкурса "Проектный Олимп" в номинации "Организация и деятельность проектных офисов", сообщил РИА Новости председатель правительства республики Евгений Чекин, принявший участие в итоговой конференции конкурса, которая прошла в среду в Москве.

"Республика Саха (Якутия) стала одним из трех победителей конкурса "Проектный Олимп", который проводит аналитический центр при правительстве РФ, в номинации "Организация и деятельность проектных офисов. Также якутян отметили как финалистов в номинации "Системы управления проектной деятельностью в федеральных, региональных и муниципальных органах власти", — сказал Чекин.

Как сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона, в Якутии активно осуществляется переход к проектному методу управления экономикой. В конце 2016 года были созданы Центральный проектный комитет республики и Центральный проектный офис. Осуществлен запуск 20 пилотных проектов, три из которых уже завершены. В сентябре был одобрен проект создания парка высоких технологий "ИТ-Парк" в Якутске. Одним из наиболее социально значимых является проект по переносу подтапливаемого села Березовка.

Проектному управлен­ию в Якутии за два года планируется обучить свыше тысячи государственных и муниципальных служащих, что является самой масштабной задачей в России в этой сфере, отметили в пресс-службе. Разработана модель личностных и профессиональных компетенций государственных служащих, которая будет учитываться при назначении на определенную проектную роль. Также на базе ГАУ "Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС(Я)" будет проводиться сертификация по проектному управлению и тестирование на соответствие требованиям, предъявляемым к проектным ролям.

"Усилия по созданию проектных офисов под любые важные для республики цели будут всячески поддерживаться, Без этого мы не избавимся от бюрократии, не уйдём от закостенелого, формализованного стиля работы. Все чиновники должны служить людям. Не для галочки, не для видимости, не ради сиюминутных выгод, а для достижения качественного результата", — указал в среду глава Якутии Егор Борисов в ходе ежегодного Послания Государственному Собранию (Ил Тумэн) и общественности.

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