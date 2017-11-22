Развитие человеческого капитала — приоритет бюджета Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 22 ноя — РИА Новости. Развитие человеческого капитала станет ключевым направлением бюджета 2018 года Ульяновской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Морозов.

В среду законодательное собрание Ульяновской области утвердило бюджет на 2018 год с доходами 48,3 миллиарда рублей, расходами — 47,6 миллиарда рублей, профицитом — 694 миллиона рублей.

"Бюджет Ульяновской области в 2018 году будет направлен на развитие человеческого капитала и повышение качества и доступности социальных услуг. Как подчеркивалось на федеральном уровне развитие человека — это и основная цель, и необходимые условия прогресса современного общества. Именно поэтому наибольшие ресурсы мы направляем на вопросы, связанные с благополучием человека, определяющие уровень и качество жизни. Без преувеличения можно утверждать, что они определяют логику всех расходов", — сказал Морозов.

По его словам, кроме исполнения всех социальных обязательств, бюджет направлен на повышение благосостояния и качества жизни жителей области, что является определяющими для ускорения экономического роста региона.

Губернатор подчеркнул, что все эти задачи нашли отражение в пяти региональных инициативах: социальной, технологической, цифровой, предпринимательской и управленческой.

"И главная задача бюджета 2018 года — создать финансовые условия для их реализации", — подчеркнул Морозов.

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