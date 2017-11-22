В программу реновации могут включить и другие дома в Москве, заявил Собянин

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что через какое-то время в программу реновации смогут войти другие дома в столице.

"Первую программу с первым перечнем — более 5 тысяч домов, где проживает миллион москвичей – все-таки запустим в тех рамках, которые приняты, а в дальнейшем — это ведь закон, он меняется, если будет необходимость у москвичей, а я уверен, она будет, то через какое-то время, наверное, можно будет внести изменения в закон и те, кто не попал в эту программу, войдут", — сказал Собянин, выступая в РЭУ им. Плеханова в среду.

Он подчеркнул, что в любом случае "надо пройти первую стадию" и запустить программу, чтобы люди увидели, какими будут новые дома.

В ходе реновации в Москве планируется снести 5177 домов (преимущественно пятиэтажных "хрущевок"), а около 1 миллиона жителей переселить за счет города в новые квартиры.