Госдума поддержала законопроект об оплате государственных услуг через МФЦ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об оплате государственных и муниципальных услуг через МФЦ.

Законопроект предлагает наделить многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг полномочиями по приему денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты других платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами.

По мнению авторов инициативы, введение данной нормы позволит физическим и юридическим лицам осуществлять платежи за предоставление государственных и муниципальных услуг и иные платежи, предусмотренные федеральными законами, непосредственно через МФЦ.

"Это позволит решить проблемы оплаты государственных и муниципальных услуг, возникающие в связи с территориальной удаленностью кредитных организаций от МФЦ. Данное решение особенно важно для малонаселенных пунктов, где отсутствует экономическая целесообразность открытия отделений или размещения банкоматов кредитных организаций", — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Кроме того, введение данной нормы положительно скажется на администрировании доходов бюджетной системы, а также на доходной части бюджетов всех уровне, добавили авторы инициативы.