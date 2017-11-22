Иностранцы пришли в ужас от видео с якутскими школьниками, идущими в метель

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Блогер Болот Бочкарев опубликовал в Twitter видео с якутскими школьниками, которые возвращаются домой в сильную метель.

"В арктической деревне Чокурдах дети идут домой из школы. Это в моей Якутии. Слава Богу, что в Якутске такого ветра не бывает", — пишет он.

In the Arctic village of Chokurdakh kids are going home from school. That’s in my #Yakutia. Praise god, Yakutsk is free of winds. pic.twitter.com/EAqLSCR0Jf — Bolot Bochkarev (@yakutia) November 21, 2017

​Некоторые иностранные пользователи удивились выносливости детей.

"Только что показал это ворчливому подростку, который требовал, чтобы я довез его до школы при —5 градусах. Мерси", — написал Scowling Owl.

"Теперь вы знаете, почему все русские такие суровые", — пишет Weather nuts.

"Что за удивительный контраст: когда в Нидерландах выпадает 10 сантиметров снега, почти вся страна перестает работать и школы закрываются", — пишет Gabsor Fotografie.

"Смело" — написал Kaziam.

"Ничего себе! Наши школы и города тут в Ирландии закрыли бы, если бы что-то подобное случилось", — пишет Charlie Herron

"Выглядит жестко! Так холодно", — пишет Rob F

По данным портала Ykt.Ru, действие происходит в селе Русское. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Занятия в школе в итоге было решено отменить.