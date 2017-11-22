Госдума одобрила в первом чтении ужесточение наказания за живодерство

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными.

Документ 8 ноября внесла группа депутатов от "Единой России" и "Справедливой России".

Наказывать за жестокое обращение с животными, которое привело к их гибели или увечью, предполагается штрафом до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за полгода, обязательными или исправительными работами на срок до года либо лишением свободы до трех лет.

Если над животным издеваются в присутствии детей, или это делает группа лиц, или если фото и видео с истязаниями выкладываются в интернет, то наказание будет более суровым: штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы — до двух лет, а принудительные — до пяти. Максимально нарушителям грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Какого наказания заслуживают живодеры? Крупного денежного штрафа

Принудительных работ

Лишения свободы

Это больные люди, их нужно лечить Результаты 12.7% Крупного денежного штрафа

13.5% Принудительных работ

53.4% Лишения свободы

20.4% Это больные люди, их нужно лечить Все опросы Голосовать

Сейчас по статье о жестоком обращении с животными максимальное наказание составляет два года лишения свободы.

"Ко второму чтению этого законопроекта мы также будем работать над расширением состава преступления. Это очень важный момент, потому что сейчас состав преступления достаточно заужен. Это тоже серьезно сковывает действия правоохранительных органов", — сказал один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Второе чтение законопроекта намечено на 8 декабря, а третье — на 13-e.