Необходимо увеличить финансирование здравоохранения в России, заявил Рошаль

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Необходимость повышения финансирования здравоохранения в России как минимум до 5% ВВП обсуждалась на конгрессе Национальной медицинской палаты совместно с Минздравом, рассказал руководитель НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

В конце октября Рошаль встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил, в частности, работу конгресса Национальной медицинской палаты.

"Сейчас прошел конгресс Национальной медицинской палаты совместно с Минздравом, и мы одним из первых вопросов поставили необходимость увеличения финансирования здравоохранения до 5%. И в беседе с Путиным я говорил об этом. И он согласился, что это надо делать. При наличии возможности", — сказал Рошаль.

"Но у нас есть министр финансов, в глаза которого бы я не видел, я понимаю, у него сложные дела, но когда у него есть научно-исследовательский институт, который, я сам читал, пишет о том, что необходимо дальнейшее снижение доли здравоохранения в ВВП… ну, на вилы поднимут", — добавил Рошаль.