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Общество

ГД приняла закон о гонораре для автора при каждой продаже произведения

16:2822.11.2017
01041
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фотоПленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект, согласно которому автор имеет право получать вознаграждение при каждой перепродаже его произведения не только в тех случаях, когда аукционный дом или галерея являются посредником, но и когда они выступают в роли продавца или покупателя.

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В пояснительной записке отмечается, что в редакции одной из статей Гражданского кодекса, действовавшей до 12 марта 2014 года, автор произведения изобразительного искусства имел право на вознаграждение при каждой перепродаже соответствующего оригинала произведения, в которой юридическое лицо или индивидуальный предприниматель участвуют в качестве посредника, продавца или покупателя. Тогда как в действующей сегодня редакции этой же статьи автор обладает таким правом лишь в том случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель выступают в качестве посредника.

"Таким образом, случаи, когда автор оригинала произведения изобразительного искусства может претендовать на причитающееся ему вознаграждение за право следования, в действующей редакции статьи ГК РФ сужены по сравнению с редакцией данной нормы, действовавшей до 12 марта 2014 года. Законопроект восстанавливает действовавшее положение", — говорится в пояснительной записке.

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Устанавливается, что в случае отчуждения автором оригинала произведения изобразительного искусства при каждой перепродаже соответствующего оригинала, в которой в качестве посредника, покупателя или продавца участвует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в частности, аукционный дом, галерея изобразительного искусства, художественный салон, магазин), автор имеет право на получение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи (право следования).

Сведения, необходимые для обеспечения выплаты такого вознаграждения, предоставляются юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем по запросу автора оригинала произведения или организации по управлению правами на коллективной основе, представляющей его интересы. Перечень этих сведений, а также размер процентных отчислений, условия и порядок их выплаты определяются правительством РФ.

Как ожидается, закон должен вступить в силу с 1 июня 2018 года.

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