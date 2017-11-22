Кобзон считает необходимым повысить предельный возраст глав медорганизаций

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Певец, депутат ГД Иосиф Кобзон предложил обратиться к президенту РФ и в Госдуму по поводу увеличения предельного возраста для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций.

С 1 октября вступил в силу закон, устанавливающий предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций — 65 лет. Срок пребывания на такой должности может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания (конференции) работников организации.

Ранее стало известно, что контракт с главным внештатным онкологом Минздрава РФ, директором Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Михаилом Давыдовым не был продлён из-за достижения им возраста 70 лет.

"После нашей встречи я не знаю, что произойдёт, произойдёт ли то, на что мы рассчитываем или нет. Но поправку нужно комитету по здравоохранению обязательно внести", — сказал Кобзон журналистам. "Должно быть обращение и к президенту и в государственную думу, связанные с возрастом, продлением договоров и так далее", — заявил Кобзон.

Он также высказался против ухода Давыдова с поста.