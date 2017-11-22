Кадыров пригласил Деда Мороза в Чечню

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Рамзан Кадыров рассказал, что Дед Мороз позвал его в Великий Устюг, а он в свою очередь пригласил волшебника в Чечню.

"Я в восторге, меня поддержал главный волшебник России – Дед Мороз, призвав россиян отдыхать в Новый год на родине. Также Дед Мороз пригласил меня в свою резиденцию. С детства я мечтал побывать в гостях у Деда Мороза. Но жизнь складывалась так, что я не смог исполнить свое желание. Сейчас я вырос и у меня тоже есть резиденция, а в Новый год я и сам беру на себя полномочия Деда Мороза, чтобы поздравлять взрослых и детей", — написал он в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что, хоть он уже и вырос, в нем по-прежнему живет вера в чудо, во все доброе и лучшее. "Я обязательно навещу Деда Мороза и в ответ приглашаю его в Чеченскую республику", — подчеркнул глава Чечни.