Российские заключенные будут жить натуральным хозяйством, заявили во ФСИН

РЯЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует в ближайшие годы полностью перейти на самообеспечение продуктами питания, заявил первый замдиректора ведомства Анатолий Рудый на открытии международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление".
Он отметил, что решение о самообеспечении продуктами питания позволит дополнительно трудоустроить осужденных.
Конкурентоспособность производственной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы, по мнению Рудого, должна быть обеспечена квалификацией рабочих кадров. Для получения осужденными среднего профессионального образования функционирует 307 профессиональных училищ и 392 их филиала, добавил замглавы ФСИН.