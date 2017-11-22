Российские заключенные будут жить натуральным хозяйством, заявили во ФСИН

РЯЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует в ближайшие годы полностью перейти на самообеспечение продуктами питания, заявил первый замдиректора ведомства Анатолий Рудый на открытии международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление".

"В ближайшие годы мы планируем полностью перейти на самообеспечение путем развития сельского хозяйства и минимизирования государственных дотаций пенитенциарным ведомствам", — сказал Рудый.

Он отметил, что решение о самообеспечении продуктами питания позволит дополнительно трудоустроить осужденных.

Конкурентоспособность производственной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы, по мнению Рудого, должна быть обеспечена квалификацией рабочих кадров. Для получения осужденными среднего профессионального образования функционирует 307 профессиональных училищ и 392 их филиала, добавил замглавы ФСИН.