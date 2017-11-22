РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В России необходим закон о психологической помощи, считает эксперт

15:3722.11.2017
22530
© Fotolia / Photographee.euПсихолог. Архивное фотоПсихолог. Архивное фото
© Fotolia / Photographee.eu

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Проблема обеспечения россиян профессиональной психологической помощью требует законодательного регулирования и введения обязательной сертификации специалистов, так как качество подготовки психологов в России оставляет желать лучшего, считает декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Юрий Зинченко. В День психолога, который отмечается в России 22 ноября, он рассказал РИА Новости о том, как определить грамотного специалиста.

IQ-тест
© Fotolia / Jakub Jirsák
Психологи нашли эффективную замену тесту на IQ

Как напомнил Зинченко, сегодня Минобрнауки России уделяет большое внимание подготовке психологов. Глава ведомства Ольга Васильева уже увеличила число бюджетных мест по этой специальности на 2018 год. Однако, по словам декана факультета психологии, необходимо также обратить внимание и на качество этой подготовки.

"Желания обратиться к психологу у россиян стало больше. Другой вопрос, насколько у нас обеспечена ситуация именно профессиональными психологами. Здесь мы упираемся как раз в проблему подготовки профессионалов. Нужно увеличивать не только количество бюджетных мест, но и повышать качество подготовки. Потому что часто кто-то берется готовить психологов без необходимого кадрового обеспечения, без опыта и так далее", — сказал Зинченко.

Закон о психологах и система сертификации

По словам декана факультета психологии, сегодня в России нет никакого фильтра, способного выявить некачественно работающего психолога или представляющегося таковым, так как система сертификации является добровольной.

Мужчина отдыхает. Архивное фото
© Fotolia / Aleksej Kostin
Психолог считает, что россиянам надо изменить представление об отдыхе
"Кроме обучения и подготовки необходима система сертификации психологов уже работающих или тех, кто себя за них выдает. Здесь мы выходим как раз на закон, на необходимость все-таки продвижения закона о психологической помощи населению Российской Федерации", — сказал Зинченко.

По его словам, законодательство могло бы отрегулировать и определить, кто такой психолог, что такое психологическая помощь, кто несет ответственность в случае некачественной психологической помощи, которая может нанести вред здоровью, развитию или жизни обратившихся.

"Этот закон нужен. И надеемся, что он у нас когда-нибудь будет в ближайшем обозримом будущем принят", — добавил Зинченко.

Служба психологической помощи детям

Профессор также напомнил, что на сегодняшний день Российская академия образования (РАО) подготовила концепцию развития психологической службы в системе образования РФ на период до 2025 года, которая предполагает разработку моделей психологической помощи школьникам и студентам. Предполагается, что такая служба будет, в частности, оказывать психологическую поддержку и помогать обучающимся в трудных жизненных ситуациях, содействовать профориентации школьников, их позитивной социализации и коррекции агрессивного, суицидального и противоправного поведения.

"На следующей неделе, 28 ноября, будет проходить коллегия министерства образования и науки. И наконец, надеемся, что будет принята концепция развития психологической службы в системе образования", — сказал он.

Подросток делает уроки
© Fotolia / Photobank
Подростки стали медленнее взрослеть, заявили психологи
Зинченко пояснил, что сегодня в России нет действующей единой системы психологической помощи школьникам и студентам. В некоторых регионах отмечаются отдельные успешные наработки, однако по всей стране такой системы нет.

"Если мы не начнем эту помощь оказывать с раннего возраста, то мы потом можем получить достаточно большие проблемы", — отметил доктор психологических наук.

Как определить профессионала

По словам декана факультета психологии МГУ, чтобы понять, стоит ли обращаться к конкретному психологу, необходимо обратить внимание на его образование. На деле им может оказаться всего лишь "предприниматель", предостерег профессор.

Учебники. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В России подготовят учебник по психологии для 3-11 классов школы
"Самое главное – посмотреть, чтобы образование было не дополнительным, которое можно получить за полтора года или несколько месяцев, став психологом с документом по программе допобразования, который вроде бы в себе содержит какие-то психологические слова. Нужно обратить внимание, чтобы диплом не просто был со словами психология, а чтобы было получение профессии – либо 5-6-летний диплом, либо переподготовка для лиц, имеющих высшее образование, чтобы это было не менее 3-3,5 лет", — пояснил Зинченко.

Он также обратил внимание, что внутри направления подготовки по специальности "Психология" также имеются различные специализации. Поэтому человек, учившийся на зоопсихолога, но работающий как психотерапевт, тоже может вызывать вопросы к своей компетентности.

"Дальше есть хитрость еще одна – вы можете проучиться в магистратуре, при этом не быть выпускником бакалавриата по специальности "Психология". Магистратура – это два года обучения, а фактически – три семестра учебы и один семестр подготовки к защите магистерской диссертации. Иногда это может вызывать вопросы, насколько человек за три семестра вдруг стал хорошим психологом", — добавил декан.

Ольга Васильева выступает на расширенном заседании Коллегии министерства образования и науки РФ. 3 апреля 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Васильева призвала регионы увеличить число школьных психологов и логопедов
Как отметил Зинченко, настоящие профессионалы в области психологии сегодня востребованы, а самые высокие зарплаты у тех, кто работает в крупных корпорациях или занимается психотерапией и психоанализом.

"Те психологи, которые идут и трудоустраиваются в крупные корпорации, это в основном связано с кадровым сопровождением, HR, работой с персоналом, они естественно высокооплачиваемые. Потом достаточно обеспечена та часть, которые предлагают психотерапевтические, психоаналитические услуги. Вот эта часть тоже достаточно востребована", — сказал он.

Комментировать
Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
lekha.kireev.1001
Ну да , а то вот уже эскорт-друзья появились , за денежку.
16:00
22.11.2017
ОтветитьНе отвечать
И.В.
Хотят как в Штатах - без советов личного психолога и шагу не ступить.
16:00
22.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена