В России необходим закон о психологической помощи, считает эксперт

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Проблема обеспечения россиян профессиональной психологической помощью требует законодательного регулирования и введения обязательной сертификации специалистов, так как качество подготовки психологов в России оставляет желать лучшего, считает декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Юрий Зинченко. В День психолога, который отмечается в России 22 ноября, он рассказал РИА Новости о том, как определить грамотного специалиста.

Как напомнил Зинченко, сегодня Минобрнауки России уделяет большое внимание подготовке психологов. Глава ведомства Ольга Васильева уже увеличила число бюджетных мест по этой специальности на 2018 год. Однако, по словам декана факультета психологии, необходимо также обратить внимание и на качество этой подготовки.

"Желания обратиться к психологу у россиян стало больше. Другой вопрос, насколько у нас обеспечена ситуация именно профессиональными психологами. Здесь мы упираемся как раз в проблему подготовки профессионалов. Нужно увеличивать не только количество бюджетных мест, но и повышать качество подготовки. Потому что часто кто-то берется готовить психологов без необходимого кадрового обеспечения, без опыта и так далее", — сказал Зинченко.

Закон о психологах и система сертификации

По словам декана факультета психологии, сегодня в России нет никакого фильтра, способного выявить некачественно работающего психолога или представляющегося таковым, так как система сертификации является добровольной.

"Кроме обучения и подготовки необходима система сертификации психологов уже работающих или тех, кто себя за них выдает. Здесь мы выходим как раз на закон, на необходимость все-таки продвижения закона о психологической помощи населению Российской Федерации", — сказал Зинченко.

По его словам, законодательство могло бы отрегулировать и определить, кто такой психолог, что такое психологическая помощь, кто несет ответственность в случае некачественной психологической помощи, которая может нанести вред здоровью, развитию или жизни обратившихся.

"Этот закон нужен. И надеемся, что он у нас когда-нибудь будет в ближайшем обозримом будущем принят", — добавил Зинченко.

Служба психологической помощи детям

Профессор также напомнил, что на сегодняшний день Российская академия образования (РАО) подготовила концепцию развития психологической службы в системе образования РФ на период до 2025 года, которая предполагает разработку моделей психологической помощи школьникам и студентам. Предполагается, что такая служба будет, в частности, оказывать психологическую поддержку и помогать обучающимся в трудных жизненных ситуациях, содействовать профориентации школьников, их позитивной социализации и коррекции агрессивного, суицидального и противоправного поведения.

"На следующей неделе, 28 ноября, будет проходить коллегия министерства образования и науки. И наконец, надеемся, что будет принята концепция развития психологической службы в системе образования", — сказал он.

Зинченко пояснил, что сегодня в России нет действующей единой системы психологической помощи школьникам и студентам. В некоторых регионах отмечаются отдельные успешные наработки, однако по всей стране такой системы нет.

"Если мы не начнем эту помощь оказывать с раннего возраста, то мы потом можем получить достаточно большие проблемы", — отметил доктор психологических наук.

Как определить профессионала

По словам декана факультета психологии МГУ, чтобы понять, стоит ли обращаться к конкретному психологу, необходимо обратить внимание на его образование. На деле им может оказаться всего лишь "предприниматель", предостерег профессор.

"Самое главное – посмотреть, чтобы образование было не дополнительным, которое можно получить за полтора года или несколько месяцев, став психологом с документом по программе допобразования, который вроде бы в себе содержит какие-то психологические слова. Нужно обратить внимание, чтобы диплом не просто был со словами психология, а чтобы было получение профессии – либо 5-6-летний диплом, либо переподготовка для лиц, имеющих высшее образование, чтобы это было не менее 3-3,5 лет", — пояснил Зинченко.

Он также обратил внимание, что внутри направления подготовки по специальности "Психология" также имеются различные специализации. Поэтому человек, учившийся на зоопсихолога, но работающий как психотерапевт, тоже может вызывать вопросы к своей компетентности.

"Дальше есть хитрость еще одна – вы можете проучиться в магистратуре, при этом не быть выпускником бакалавриата по специальности "Психология". Магистратура – это два года обучения, а фактически – три семестра учебы и один семестр подготовки к защите магистерской диссертации. Иногда это может вызывать вопросы, насколько человек за три семестра вдруг стал хорошим психологом", — добавил декан.

Как отметил Зинченко, настоящие профессионалы в области психологии сегодня востребованы, а самые высокие зарплаты у тех, кто работает в крупных корпорациях или занимается психотерапией и психоанализом.

"Те психологи, которые идут и трудоустраиваются в крупные корпорации, это в основном связано с кадровым сопровождением, HR, работой с персоналом, они естественно высокооплачиваемые. Потом достаточно обеспечена та часть, которые предлагают психотерапевтические, психоаналитические услуги. Вот эта часть тоже достаточно востребована", — сказал он.