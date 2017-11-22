В Госдуме рассказали, сколько стоит подключение одной квартиры к газу

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Подведение газа к каждой квартире России в 2017 году обходится бюджету и "Газпрому" в среднем в 970 тысяч рублей, сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Мы посчитали — затраты на газификацию в 2017 году составят порядка 41 миллиарда рублей всех участников, не считая подключения населения, которое платит само за себя. (Планируется газифицировать за этот период — ред.) 42 тысячи квартир, 130 котельных. Из расчета на квартиру получается в среднем газификация, подвод газа к каждой квартире обходится всем участникам в 970 тысяч рублей, почти миллион", — сказал Завальный на заседании круглого стола в Госдуме по вопросам газификации.

Согласно пояснительной записке к заседанию, средства для газификации регионов России выделяются "Газпромом" и региональными бюджетами.

По словам заместителя министра энергетики РФ Кирилла Молодцова, в 2016 году суммарный объем инвестиций в газификацию оценивался в 46,9 миллиарда рублей, газ был подведен к 650 населенным пунктам, газифицировано 176 тысяч квартир, построено 362 километра газопроводов. К 2020 году газопроводы будет подведены к 3,5 тысячам ранее не газифицированных населенных пунктов, переведено на природный газ почти 3 тысячи котельных, газифицировано более 866 тысяч квартир и домовладений. К этому времени планируется построить около 3 тысяч километров газопроводов-отводов, 16 тысяч километров межпоселковых и 28,5 тысяч километров внутрипоселковых газопроводов.

"По представленным субъектами данным, суммарный объем инвестиций в реализацию всех мероприятий по газификации до 2020 года оценивается более чем в 350 миллиардов рублей, в том числе, 80 миллиардов — бюджеты всех уровней, 207 миллиардов — средства организаций и 69 миллиардов — другие источники", — сказал Молодцов.