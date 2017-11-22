Совмин СГ обсудит отмену роуминга между Россией и Белоруссией 8 декабря

МОСКВА 22 ноя – РИА Новости. Вопрос отмены роуминга между РФ и Белоруссией будет затрагиваться на заседании союзного Совмина в Гомеле 8 декабря 2017 года, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

В конце июня вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с Евросоюзом отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу, заявив, что готов дать соответствующие поручения правительству. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров сообщил, что министерство уже прорабатывает с операторами вопрос отмены роуминга между странами ЕАЭС, но все зависит от операторов.

"Решение (по вопросу отмены роуминга – ред.) принимается на уровне правительств, отрабатывается на уровне министерств связи. Мы обратились в министерство связи, привлекли их внимание, что есть такое поручение. Это поручение было не только на форуме регионов, но и со стороны президентов оно прозвучало. Поэтому надо выполнять эту задачу", — сказал Рапота в кулуарах российско-белорусского форума "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве", проходящем в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что "первичный обмен мнениями на этот счет между министерствами и экспертами показал, что эта тема непростая, она затрагивает многие экономические интересы, реальных игроков на этом рынке".

"Но, тем не менее, опыт выхода на бесплатный роуминг существует в Европейском союзе. Эта задача до конца не решена, но частично она решена, и достаточно интересен этот опыт. Этот опыт надо будет учитывать. Поэтому работают над этим вопросом, но пока о результатах сказать ничего не могу, потому что нас об этом не информировали", — сказал Рапота.

В этой связи он не исключил, что вопрос отмены роуминга между РФ и Белоруссией будет затрагиваться на Совмине Союзного государства в Гомеле в декабре.

"Затрагиваться будет, обсуждаться – нет", сказал Рапота, отвечая на вопрос, будет ли вопрос отмены роуминга обсуждаться в ходе заседания союзного Совмина в Гомеле 8 декабря 2017 года.