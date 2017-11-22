Минюст предложил, чтобы несколько ведомств признавали СМИ иноагентами

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Минюст России предлагает, чтобы в признании СМИ иностранными агентами принимали участие несколько ведомств, по аналогии с законом о нежелательных организациях, заявил в среду глава ведомства Александр Коновалов.

"Не исключаю, что это будет наше предложение … воспользоваться уже существующими моделями, например в части признания организаций нежелательными, когда в принятии окончательного решения принимает участие несколько организаций. В случае с нежелательными — это Генпрокуратура и Минюст, как держатель реестра", — сказал министр на правительственном часе в Госдуме.

Сегодня закон о СМИ-иноагентах одобрил Совет Федерации, теперь он поступит на подпись президенту. Глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин отмечал, что под действие закона не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности признание RT America иностранным агентом.