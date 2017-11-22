Школьник с Ямала не занимался пропагандой нацизма, считает губернатор

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин считает, что школьник Николай Десятниченко, выступая в Бундестаге, не занимался пропагандой нацизма, а пытался говорить о любви и прощении.

Десятниченко рассказал в бундестаге о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве. Подросток изучил его биографию по открытым источникам. По словам мальчика, солдат попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой — он "умер от тяжелых условий плена". Школьник посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

Запись выступления подростка вызвала в России бурную дискуссию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "экзальтированная травля" школьника совершенно непонятна, неправильно обвинять его в пропаганде нацизма.

"Кто-то увидел в его выступлении пропаганду нацизма. Я этого не увидел", — сказал губернатор журналистам в среду.

По мнению Кобылкина, "мальчик пытался объяснить наши православные ценности о любви и прощении". За такую позицию школьника не стоит клеймить или судить, считает политик. Кобылкин подчеркнул, что лично знаком с Николаем, школьник является активным участником патриотического движения.

"Я горжусь, что у нас хорошая молодежь", — сказал политик.

По его словам, произошедший инцидент вызывает вопросы, в том числе к учителям, к организации поездки в целом, возникает вопрос и о том, почему его речь сократили с семи до двух минут. Кобылкин также полагает, что школьник во время выступления переволновался.

По мнению главы региона, в этой ситуации должны разобраться компетентные, "в том числе правоохранительные органы".

"Нужно разобраться с этим вопросом, а не клеймить подростка", — уверен он.