В Прикамье в 2018 году будет создано более 1300 рабочих мест для инвалидов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Пермском крае в 2018 году будет создано более 1300 специальных рабочих мест для инвалидов, говорится в сообщении на сайте правительства края.

В 2017 году Пермской край стал одним из двух пилотных регионов, реализующих проект Минтруда РФ по отработке подходов по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Целью проекта является адресное предоставление услуг каждому инвалиду с учетом его индивидуальных потребностей.

"Для достижения успешного результата важно наладить тесную работу между общественными организациями и органами власти, чтобы был выстроен конструктивный диалог. Поэтому у нас очень ответственная миссия. Технологии, проработанные в крае, затем планируется направить на тиражирование в других регионах страны", — заявил губернатор края Максим Решетников на заседании Совета по делам инвалидов в Прикамье на этой неделе.

Как сообщил на заседании министр социального развития Пермского края Павел Фокин, на реализацию пилотного проекта выделено 411,8 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов: 226,3 миллиона рублей в 2017 году и 185,4 миллиона рублей в 2018 году. В текущем году на эти средства было закуплено необходимое оборудование, в том числе министерствами и для оснащения шести реабилитационных центров Прикамья. Также было закуплено оборудование для оснащения 4 открывающихся в 2018 году пунктов проката технических средств реабилитации. В 2018 году более 185 миллионов рублей будут направлены на приобретение реабилитационного оборудования, обучение специалистов, родителей детей-инвалидов и другие мероприятия.

"Нами проводится обучение специалистов и родителей детей-инвалидов. В этом году обучение прошло более 250 человек. На территории Перми организовано социальное сопровождение детей-инвалидов. В активном сопровождении на данный момент находится 91 семья. В 2018 году процедура сопровождения будет введена на территории всего края", — приводятся в сообщении слова Фокина.

Участники заседания отметили необходимость более плотного включения некоммерческих организаций, работающих с инвалидами, в процесс реализации пилотного проекта. Кроме того, на заседании совета обсудили результаты совместной работы по организации трудоустройства инвалидов.

Как сообщила зампредправительства Пермского края Татьяна Абдуллина, одним из основных направлений работы является формирование востребованного работодателями перечня профессий для обучения инвалидов.

В частности, упор делается на IT-направление. В Пермском крае проводится региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс". Активно развивается дистанционная форма обучения детей-инвалидов, закуплено оборудование для организации дистанционного обучения в 22 профессиональные образовательные организации.