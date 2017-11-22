Совфед одобрил закон о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах. "За" проголосовали 154 человека, один воздержался, "против" не высказался никто.

Теперь документ поступит на подпись президенту.

Ранее Совет по правам человека при президенте призывал Совфед отклонить закон и отправить его на доработку в Госдуму. СПЧ заявил о грубом нарушении процедуры при принятии документа и указал на неопределенность формулировок, которые позволят применять закон ко всем СМИ.

Госдума одобрила поправки 15 ноября.

Что означает принятие закона о СМИ — иноагентах Иноагентом может стать любое зарубежное СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

В поправках не упомянуты конкретные издания или телеканалы.

Решение о признании СМИ иноагентом будет принимать Министерство юстиции.

Минюст может создать отдельный реестр СМИ — иностранных агентов, если возникнет такая необходимость.

СМИ, признанные иноагентом, должны будут соответствующим образом маркировать свои материалы и предоставлять отчеты.

СМИ, которые откажутся регистрироваться, подпадут под действие нормы закона об иноагентах-НКО.

Поправки никак не отразятся на работе российских СМИ.

Разработка документа стала ответом на притеснение российских средств массовой информации в США: в начале ноября американский Минюст предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом

Министерство юстиции уже предупредило ряд средств массовой информации о том, что они могут стать иноагентами. Уведомления получили "Голос Америки", "Радио "Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии", телеканал "Настоящее время".

В числе в числе возможных "кандидатов в иноагенты" также назывались CNN и Deutsche Welle, но их закон пока не коснется.