ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что рэперу Гнойному "нужно дать подзатыльник" за именование Екатеринбурга "столицей СПИДа".

"С утра прочитал в СМИ: рэпер Гнойный на концерте назвал Екатеринбург "столицей СПИДа…" Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется", — написал Куйвашев на своей странице в Instagram

Вячеслав Машнов (Гнойный, Слава КПСС) — российский рэпер из Хабаровска, который стал широко известен после победы в баттле над Oxxxymiron (Мирон Федоров) в августе этого года. Видео баттла к настоящему моменту набрало более 27 миллионов просмотров. Осенью у Гнойного вышел новый альбом "Солнце мертвых", с презентацией которого рэпер поехал в тур по России и ряду стран СНГ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ. В начале ноября 2016 года управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило, что в городе зарегистрировано 26,693 тысячи случаев ВИЧ-инфекции. Это составляет 1826 человек на 100 тысяч жителей, то есть 1,8% населения мегаполиса. Иными словами заражен каждый 50-й. По мнению главного нарколога Свердловской области Олега Забродина, Екатеринбург и Свердловская область лидируют по числу заражений ВИЧ, потому что здесь активно ведется работа по выявляемости таких больных.