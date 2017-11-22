В Госдуме пригрозили США ответом на новые притеснения российских СМИ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Если США ужесточат меры против российских СМИ, работающих за рубежом, России нужно готовить вторую волну ответных действий, заявил глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Мы считаем, что министерство юстиций должно готовить более основательные и решительные меры по предотвращению враждебной деятельности организаций, выполняющих функции иностранных агентов… Наши действия по распространению законодательства об НКО на СМИ зарубежные я считаю недостаточными по сравнению с той жестокостью закона, который принят в США, в том числе против российских телеканалов", — заявил Гаврилов журналистам.

"Мы полагаем, что в случае ужесточения действий США нужно готовить вторую волну мер, которая резко усилит ответственность как иностранных СМИ, так и организаций, получающих финансирование из-за рубежа, исполняющих функции иностранных агентов", — добавил Гаврилов.