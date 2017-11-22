Минюст отправил на доработку документ об упрощении процедуры смены пола

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Минюст не стал регистрировать и вернул на доработку приказ Минздрава об упрощении процедуры смены пола, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В Минюсте подтвердили, что получили для госрегистрации приказ министерства здравоохранения "Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола".

"По результатам проведенных правовой и антикоррупционной экспертиз приказ был возвращен Минюстом России без государственной регистрации", — сообщили в министерстве.

Ранее "Известия" написали, что с 1 января 2018 года планируется ввести специальную медсправку для предоставления в загс желающими сменить пол в паспорте; для ее получения придется пройти трех специалистов — психолога, психиатра и сексолога. Это позволит упростить процесс фиксации смены пола в документах: сейчас форма документа для загса не регламентирована, из-за чего заявление могут не принять, и людям в итоге приходится идти в суд, отмечало издание.