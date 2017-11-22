Ученые собрали двухтомный словарь отшельницы Агафьи Лыковой

КРАСНОЯРСК, 22 ноя — РИА Новости. Сотрудники красноярского Литературного музея им. В.П. Астафьева и Красноярского краевого краеведческого музея собрали и презентуют словарь отшельницы-староверки Агафьи Лыковой, где собраны ее лексика, фразеологизмы и другие лингвистические материалы, сообщает Литературный музей.

По данным музея, главный составитель словаря — ученый-исследователь, старший научный сотрудник краевых музеев Галина Александровна Толстова, которая работала над словарем более 15 лет. Тираж двухтомного издания — 100 экземпляров в твердом переплёте. В нем размещены 4,5 тысячи словарных статей, документальные снимки и рисунки.

"Уникальный двухтомник-словарь отшельницы Агафьи Лыковой: лексика, фразеологизмы, образцы писем старообрядки 1986-2016 гг. Самая младшая дочь, Агафья Карповна никогда не покидала Саянскую тайгу и не общалась с людьми из "мира". Именно поэтому языковая личность старообрядки нетипична и интересна для любителей и ценителей русской словесности. В употреблении Агафьи встречаются слова, бытовавшие 6-7 веков назад! Например, слово "лжепослушество", означающее лжесвидетельство, уже не употребляется в обыденной речи с 17-го века", — говорится в сообщении.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей — Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. В настоящее время Агафья Лыкова живет в тайге одна.