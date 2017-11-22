В Госдуме рассказали о развитии энергомощностей Крыма после блокады

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым полностью оправился от последствий энергоблокады, нарастив существенную энергетическую мощность, заявил член комитета по энергетике Госдумы РФ, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
"За эти два года мы можем с уверенностью сказать, что энергетическая мощность, которая у нас существует на сегодняшний день, превышает тот уровень, который был до обесточивания полуострова. Мы успешно прошли этот непростой период и с честью встречаем вторую годовщину так называемой энергоблокады, которую в результате диверсии осуществил Киев. Теперь это уже история, непростая, тяжелая, но мы ее будем помнить всегда, крымчане ее перенесли с достоинством и пониманием. Мы выстояли", — сказал Шеремет РИА Новости.
"Крым поэтапно развивается, и электроэнергии требуется все больше и больше. А энергетическая отрасль — это сосуды, которые питают всю сферу деятельности и экономику нашего полуострова", — отметил депутат.
В свою очередь, глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе подчеркнул, что регион оправился от энергоблокады буквально через полгода, когда ударными темпами был сооружен энергомост.
"Россия не бросила Крым. Конечно, в пиковые часы нагрузки у нас есть небольшой дефицит, но ударными темпами строятся энергетические станции. Поэтому все, что касалось этих террористических действий (подрыва электроопор — ред.), у нас осталось в недоброй памяти, а Крым не пострадал и население даже в то время не пострадало, потому что крымские энергетики сработали с помощью своих коллег очень хорошо", — сказал Иоффе.
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