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Общество

В Госдуме рассказали о развитии энергомощностей Крыма после блокады

07:2822.11.2017
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛинии электропередач в окрестностях Севастополя. Архивное фотоЛинии электропередач в окрестностях Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым полностью оправился от последствий энергоблокады, нарастив существенную энергетическую мощность, заявил член комитета по энергетике Госдумы РФ, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

Высоковольтные электролинии в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Крыму верят в наказание для организаторов энергоблокады 2015 года
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года — из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя четвертая нитка заработала в мае 2016 года. По энергоблокаде возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Заочное обвинение предъявлено основателю добровольческих батальонов на границе с Крымом Ленуру Ислямову.

"За эти два года мы можем с уверенностью сказать, что энергетическая мощность, которая у нас существует на сегодняшний день, превышает тот уровень, который был до обесточивания полуострова. Мы успешно прошли этот непростой период и с честью встречаем вторую годовщину так называемой энергоблокады, которую в результате диверсии осуществил Киев. Теперь это уже история, непростая, тяжелая, но мы ее будем помнить всегда, крымчане ее перенесли с достоинством и пониманием. Мы выстояли", — сказал Шеремет РИА Новости.

Бухта города Балаклавы в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По его словам, на полуострове реализуется два масштабных проекта по строительству теплоэлектростанций, которые откроют возможность новым перспективам развития крымской экономики.

"Крым поэтапно развивается, и электроэнергии требуется все больше и больше. А энергетическая отрасль — это сосуды, которые питают всю сферу деятельности и экономику нашего полуострова", — отметил депутат.

В свою очередь, глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе подчеркнул, что регион оправился от энергоблокады буквально через полгода, когда ударными темпами был сооружен энергомост.

"Россия не бросила Крым. Конечно, в пиковые часы нагрузки у нас есть небольшой дефицит, но ударными темпами строятся энергетические станции. Поэтому все, что касалось этих террористических действий (подрыва электроопор — ред.), у нас осталось в недоброй памяти, а Крым не пострадал и население даже в то время не пострадало, потому что крымские энергетики сработали с помощью своих коллег очень хорошо", — сказал Иоффе.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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