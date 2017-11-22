В Госдуме рассказали о развитии энергомощностей Крыма после блокады

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым полностью оправился от последствий энергоблокады, нарастив существенную энергетическую мощность, заявил член комитета по энергетике Госдумы РФ, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года — из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя четвертая нитка заработала в мае 2016 года. По энергоблокаде возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Заочное обвинение предъявлено основателю добровольческих батальонов на границе с Крымом Ленуру Ислямову.

"За эти два года мы можем с уверенностью сказать, что энергетическая мощность, которая у нас существует на сегодняшний день, превышает тот уровень, который был до обесточивания полуострова. Мы успешно прошли этот непростой период и с честью встречаем вторую годовщину так называемой энергоблокады, которую в результате диверсии осуществил Киев. Теперь это уже история, непростая, тяжелая, но мы ее будем помнить всегда, крымчане ее перенесли с достоинством и пониманием. Мы выстояли", — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, на полуострове реализуется два масштабных проекта по строительству теплоэлектростанций, которые откроют возможность новым перспективам развития крымской экономики.

"Крым поэтапно развивается, и электроэнергии требуется все больше и больше. А энергетическая отрасль — это сосуды, которые питают всю сферу деятельности и экономику нашего полуострова", — отметил депутат.

В свою очередь, глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе подчеркнул, что регион оправился от энергоблокады буквально через полгода, когда ударными темпами был сооружен энергомост.

"Россия не бросила Крым. Конечно, в пиковые часы нагрузки у нас есть небольшой дефицит, но ударными темпами строятся энергетические станции. Поэтому все, что касалось этих террористических действий (подрыва электроопор — ред.), у нас осталось в недоброй памяти, а Крым не пострадал и население даже в то время не пострадало, потому что крымские энергетики сработали с помощью своих коллег очень хорошо", — сказал Иоффе.

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