Правительство ввело новый тип визы в Россию

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новой визы — на въезд для получения разрешения на временное проживание. Документ размещен в среду на сайте правительства.

Изменения вносятся в соответствии с федеральным законом от 7 июня — он утвердил новые правила для иностранцев, которые получили разрешение на временно проживание в России и которым для въезда в страну требуется виза.

Одновременно с получением такого разрешения в паспорт будет ставиться виза временно проживающего лица — на весь срок действия разрешения. В законе также был добавлен соответствующий вид визы — на въезд для получения такого разрешения.

"Обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России будет выдаваться иностранному гражданину на срок до четырёх месяцев дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ при наличии решения территориального органа МВД о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание в России. Такая виза на въезд может быть только однократной", — говорится в сообщении.