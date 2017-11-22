"Не имел в виду ничего плохого": Песков заступился за школьника с Ямала

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кремле считают неправильными обвинения в пропаганде нацизма в адрес ямальского школьника, выступившего в бундестаге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его мнению, юноша чрезвычайно волновался и не имел в виду ничего плохого, а саму травлю пресс-секретарь российского лидера назвал "экзальтированной".
Песков также согласился с мнением помощника президента Андрея Фурсенко, который ранее призвал терпимее относиться к молодежи.
"Действительно, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества", — добавил он.
"Неправильно выразился"
Некоторые российские политики также ранее заступились за школьника и призвали прекратить травлю.
Так, Владимир Жириновский возложил ответственность за случившееся на взрослых.
"Нельзя гнобить парня за его речь в бундестаге. Он в том возрасте, что может такого сейчас о себе начитаться в интернете и в итоге совершить страшный поступок. Он неправильно расставил акценты, и в этом виновата школа, мама, которая помогала писать такой текст, преподаватели по истории, посольство наше виновато. Могли бы обратиться за помощью к нам, депутатам, чтобы мы подсказали. Надо-то было убрать из речи всего два-три слова", — цитирует слова политика пресс-служба ЛДПР.
Он также обратил внимание на то, что встреча была приурочена ко Дню памяти погибших солдат, и речь шла обо всех погибших военных во время Второй мировой войны.
"Николай, видимо, воспринял это как то, что нужно было выразить сочувствие. Вы же не приедете на похороны и не будете говорить, что погибший, например, был хулиганом. Так и он рассказал о погибшем немецком солдате, выражая общее сочувствие в связи с тем, сколько было жертв в той войне, но неправильно выразился. Хотя в корне он даже прав, ведь если говорить в целом о поколении 20-летних в 1940-е годы в Европе, то оно действительно безвинно пострадало от различных политических режимов и развязанных ими войн. Однако в речи все же нужно правильно расставлять акценты и избегать некоторых оценок", — пояснил Жириновский.
При этом политик отметил, что нельзя назвать немецкого военнослужащего "безвинно убиенным" в связи с тем, что он осознанно пошел в армию и понимал, что ведет захватническую войну.
Глава Минобрнауки Ольга Васильева также осудила травлю юноши из Нового Уренгоя. По ее словам, в такой ситуации необходимо совершенствовать систему и подходы к обучению и воспитанию, а не осуждать подростка.
Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Ревенко также заступился за школьника из ЯНАО. Он отметил, что юноша действительно занимался изучением того, как погибали военнопленные немцы. По словам парламентария, подросток неправильно выразился.
"И здесь уже вопросы к образованию. Здесь не нужно допускать травлю", — добавил он.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, в свою очередь, обратила внимание правоохранительных органов на угрозы, которые поступают в адрес ямальского школьника и его семьи. Детский омбудсмен призвала оставить в покое юношу, однако, по ее словам, стоит "присмотреться внимательнее к причинам, по которым это произошло".
Летчицы 46-го гвардейского авиационного полка после дневного отдыха у землянки: сидят — Герой Советского Союза Ирина Себрова и Вера Белик; стоит — Герой Советского Союза Надежда Попова. 1 августа 1941 года.
Знамя Победы над Берлином. 2 мая 1945 года.
Военный фотокорреспондент Евгений Халдей 1418 дней войны прошел с камерой "Leica" от Мурманска до Берлина.
Моряки-разведчики Северного флота на оккупированном фашистами берегу. 1 августа 1942 года.
Жители Москвы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз.
Через много лет Евгений Халдей разыскал героиню снимка "Первый день войны" Анну Трушкину. 1 сентября 1981 года.
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Члены экипажа атомохода "Ленин" на лыжной прогулке во время короткой стоянки корабля во льдах Арктики. 1 февраля 1960 года.
Снайпер Елизавета Миронова в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота принимает участие в сражении за Малую землю. Она погибла во время боев за Новороссийск через несколько дней, после того, как было сделано это фото. 1 сентября 1943 года.
Парад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945 года.
Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. 12 апреля 1944 года.
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Военная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине. 1 мая 1945 года.
Немецкий планер врезался в дом на улице Аттилы, район Буды, Венгрия. 1 марта 1945 года.
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На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Евгения Халдея.
"Они убрали все"
Школьник Николай Десятниченко прокомментировал свою речь в бундестаге, посетовав, что в сети опубликовали лишь часть его выступления, пропустив самое важное.
По словам юноши, перед выступлением его попросили читать медленнее, чтобы переводчики успевали переводить. Поэтому, заявил школьник, речь растянулась и была выложена на YouTube в "нарезанном виде". При этом пропала самая важная часть, по мнению Десятниченко, где он выражает "пацифистские мысли".
"Они убрали это все, и скандал из-за этого мог раздуться", — отметил школьник.
Юноша подчеркнул, что он читал речь в течение 2 минут 51 секунды, но на записи на YouTube есть только двухминутный ролик.
"Самой страшно читать"
Мать школьника Оксана Десятниченко рассказала о том, что случилось с содержанием его речи. По ее словам, смысл текста выступления был искажен из-за требований немецкой стороны. По регламенту речь должна была длиться две минуты.
"В итоге остались одни обрывки", — посетовала Десятниченко.
Кроме того, женщина заявила, что ее ребенок не понял, что смысл поменялся из-за сокращения текста.
"Мне самой теперь страшно читать, что получилось", — сказала она.
Однако Десятниченко заверила, что ее сын с увлечением изучает историю и "отлично знает, кто победил в войне".
Позже женщина сообщила, что в адрес школьника поступили угрозы и оскорбления.
"Фактически поступают уже угрозы моему сыну. Разразилась шумиха, его оскорбляют, обзывают негативными словами и угрожают, говорят о том, что мы его встретим и так далее. Я полагаю, что в данном случае он не имел в виду ничего плохого… Его просто неправильно поняли", — заявила Десятниченко.
"Напомнил всем об ужасах войны"
Скандал вокруг речи ямальского мальчика привлек внимание немецкой нефтегазовой компании Wintershall, являющейся куратором международных обменов.
В компании отметили, что, по ее мнению, проект с российскими и немецкими школьниками оказался достойным, а споры вокруг выступления школьника с Ямала "не опираются на факты".
Представитель Wintershall заявила, что школьник наряду с остальными участниками программы молодежных обменов "напомнил об ужасах войны и укрепил идею недопустимости их повторения".
Ранее на сайте YouTube опубликовали видео выступления школьника с Ямала в немецком парламенте. Юноша рассказывал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию он изучил с помощью открытых источников. Подросток заявил, что немец оказался в лагере для военнопленных и не смог вернуться домой, умерев "от тяжелых условий плена". Исследуя биографию солдата, школьник посетил "захоронение солдат вермахта" в Челябинской области, где он "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".
В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", - такова была заключительная фраза обращения к советскому народу.
За первые 8 часов войны советская армия потеряла 1200 самолетов, из них около 900 были уничтожены еще на земле. На фото: 23 июня 1941 года в Киеве, район Грушки.
Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы. На фото: немецкая авиация бомбит советские города. 22 июня 1941 года.
На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах. В трех остальных округах — Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном — мобилизацию провели через месяц под видом "больших учебных сборов". На фото: новобранцы в Москве, 23 июня 1941 года.
Одновременно с Германией, войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия. На фото: танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.
23 июня была создана Ставка Главного Командования Вооруженных сил СССР. В августе она была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования. На фото: колонны бойцов идут на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.
Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. На фото: дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год.
Из 19 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня, в первые дни войны погибли более 16 000. На фото: беженцы. 23 июня 1941 год.
На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота. На фото: колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе.01 июля 1941 года.
Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике. "Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска. Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины. На фото: семья уходит из родного дома в Кировограде. 1 августа 1941 года.
Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия", перед которой ставилась цель захватить Мурманск, главную военно-морскую базу Северного флота Полярный, полуостров Рыбачий, а также Кировскую железную дорогу севернее Беломорска. На фото: колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.
Финляндия не позволила Германии нанести удар по СССР со своей территории, однако получила от немецкого главкома Сухопутных войск указание готовиться к началу операции. Не дожидаясь нападения, утром 25 июня советское командование нанесло массированный авиаудар по 18 финским аэродромам. После этого Финляндия объявила, что находится в состоянии войны с СССР. На фото: выпускники Военной академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года.
27 июня войну СССР объявила и Венгрия. 1 июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию. На фото: медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом, 22 июня 1941 года.
С 1 июля по 30 сентября 1941 года РККА и ВМФ СССР проводили Ленинградскую стратегическую операцию. Согласно плану "Барбаросса", захват Ленинграда и Кронштадта был одной из промежуточных целей, вслед за которой должна была быть проведена операция по взятию Москвы. На фото: звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде. 01 августа 1941 года.
Одной из крупнейших операций первых месяцев войны стала оборона Одессы. Бомбардировки города начались 22 июля, а в августе Одесса с суши была окружена немецко-румынскими войсками. На фото: один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой. 1 июля 1941 года.
Оборона Одессы задерживала продвижение правого крыла войск группы армий "Юг" в течение 73-х дней. За это время немецко-румынские войска потеряли свыше 160 тысяч военнослужащих, около 200 самолетов и до 100 танков. На фото: разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами, сидя в повозке. Район Красный Дальник. 01 августа 1941 года.
Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта, усилившееся сопротивление советских войск помешало его выполнению. Задержали немецкое наступление битвы за Смоленск, Киев и Ленинград. На фото: зенитчики обороняют небо столицы. 1 августа 1941 года.
Битва за Москву, которую немцы назвали операцией "Тайфун", началась 30 сентября 1941 года, наступление вели главные силы группы армий "Центр". На фото: цветы раненным бойцам в московском госпитале. 30 июня 1941 года.
Оборонительный этап московской операции велся до декабря 1941 года. И только в начале 42-го года РККА перешла в наступление, отбросив немецкие войска на 100-250 километров назад. На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 года.