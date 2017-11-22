"Не имел в виду ничего плохого": Песков заступился за школьника с Ямала

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кремле считают неправильными обвинения в пропаганде нацизма в адрес ямальского школьника, выступившего в бундестаге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, юноша чрезвычайно волновался и не имел в виду ничего плохого, а саму травлю пресс-секретарь российского лидера назвал "экзальтированной".

Песков также согласился с мнением помощника президента Андрея Фурсенко, который ранее призвал терпимее относиться к молодежи.

"Действительно, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества", — добавил он.

"Неправильно выразился"

Некоторые российские политики также ранее заступились за школьника и призвали прекратить травлю.

Так, Владимир Жириновский возложил ответственность за случившееся на взрослых.

"Нельзя гнобить парня за его речь в бундестаге. Он в том возрасте, что может такого сейчас о себе начитаться в интернете и в итоге совершить страшный поступок. Он неправильно расставил акценты, и в этом виновата школа, мама, которая помогала писать такой текст, преподаватели по истории, посольство наше виновато. Могли бы обратиться за помощью к нам, депутатам, чтобы мы подсказали. Надо-то было убрать из речи всего два-три слова", — цитирует слова политика пресс-служба ЛДПР.

Он также обратил внимание на то, что встреча была приурочена ко Дню памяти погибших солдат, и речь шла обо всех погибших военных во время Второй мировой войны.

"Николай, видимо, воспринял это как то, что нужно было выразить сочувствие. Вы же не приедете на похороны и не будете говорить, что погибший, например, был хулиганом. Так и он рассказал о погибшем немецком солдате, выражая общее сочувствие в связи с тем, сколько было жертв в той войне, но неправильно выразился. Хотя в корне он даже прав, ведь если говорить в целом о поколении 20-летних в 1940-е годы в Европе, то оно действительно безвинно пострадало от различных политических режимов и развязанных ими войн. Однако в речи все же нужно правильно расставлять акценты и избегать некоторых оценок", — пояснил Жириновский.

При этом политик отметил, что нельзя назвать немецкого военнослужащего "безвинно убиенным" в связи с тем, что он осознанно пошел в армию и понимал, что ведет захватническую войну.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева также осудила травлю юноши из Нового Уренгоя. По ее словам, в такой ситуации необходимо совершенствовать систему и подходы к обучению и воспитанию, а не осуждать подростка.

Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Ревенко также заступился за школьника из ЯНАО. Он отметил, что юноша действительно занимался изучением того, как погибали военнопленные немцы. По словам парламентария, подросток неправильно выразился.

"И здесь уже вопросы к образованию. Здесь не нужно допускать травлю", — добавил он.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, в свою очередь, обратила внимание правоохранительных органов на угрозы, которые поступают в адрес ямальского школьника и его семьи. Детский омбудсмен призвала оставить в покое юношу, однако, по ее словам, стоит "присмотреться внимательнее к причинам, по которым это произошло".

"Они убрали все"

Школьник Николай Десятниченко прокомментировал свою речь в бундестаге, посетовав, что в сети опубликовали лишь часть его выступления, пропустив самое важное.

По словам юноши, перед выступлением его попросили читать медленнее, чтобы переводчики успевали переводить. Поэтому, заявил школьник, речь растянулась и была выложена на YouTube в "нарезанном виде". При этом пропала самая важная часть, по мнению Десятниченко, где он выражает "пацифистские мысли".

"Они убрали это все, и скандал из-за этого мог раздуться", — отметил школьник.

Юноша подчеркнул, что он читал речь в течение 2 минут 51 секунды, но на записи на YouTube есть только двухминутный ролик.

"Самой страшно читать"

Мать школьника Оксана Десятниченко рассказала о том, что случилось с содержанием его речи. По ее словам, смысл текста выступления был искажен из-за требований немецкой стороны. По регламенту речь должна была длиться две минуты.

"В итоге остались одни обрывки", — посетовала Десятниченко.

Кроме того, женщина заявила, что ее ребенок не понял, что смысл поменялся из-за сокращения текста.

"Мне самой теперь страшно читать, что получилось", — сказала она.

Однако Десятниченко заверила, что ее сын с увлечением изучает историю и "отлично знает, кто победил в войне".Позже женщина сообщила, что в адрес школьника поступили угрозы и оскорбления.

"Фактически поступают уже угрозы моему сыну. Разразилась шумиха, его оскорбляют, обзывают негативными словами и угрожают, говорят о том, что мы его встретим и так далее. Я полагаю, что в данном случае он не имел в виду ничего плохого… Его просто неправильно поняли", — заявила Десятниченко.

"Напомнил всем об ужасах войны"

Скандал вокруг речи ямальского мальчика привлек внимание немецкой нефтегазовой компании Wintershall, являющейся куратором международных обменов.

В компании отметили, что, по ее мнению, проект с российскими и немецкими школьниками оказался достойным, а споры вокруг выступления школьника с Ямала "не опираются на факты".

Представитель Wintershall заявила, что школьник наряду с остальными участниками программы молодежных обменов "напомнил об ужасах войны и укрепил идею недопустимости их повторения".

Ранее на сайте YouTube опубликовали видео выступления школьника с Ямала в немецком парламенте. Юноша рассказывал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию он изучил с помощью открытых источников. Подросток заявил, что немец оказался в лагере для военнопленных и не смог вернуться домой, умерев "от тяжелых условий плена". Исследуя биографию солдата, школьник посетил "захоронение солдат вермахта" в Челябинской области, где он "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".