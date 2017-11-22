На Камчатке предупредили о массовых отключениях света и тепла за долги

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя – РИА Новости. Жители Камчатки задолжали энергетикам за свет и тепло около 2,3 миллиарда рублей. Такие данные по состоянию на 1 октября приводит пресс-служба компании "Камчатскэнерго".

Для сравнения, выручка компании за 2016 год составила 12,2 миллиарда рублей.

"Камчатскэнерго"… вынуждено начать массовое отключение абонентов — физических лиц, задолжавших за электрическую и тепловую энергию", — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что согласно действующему законодательству могут ввести ограничение электроэнергии, если не получают платы за поставленные ресурсы два и более месяцев.

"Отключение – это крайняя мера воздействия на должников, на которую энергетики вынуждены идти, поскольку средства, получаемые от потребителей, являются основным источником их финансирования для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения. Если потребители не платят, энергетикам приходится брать кредиты, проценты по которым в дальнейшем становятся составляющей частью тарифа", — пояснил представитель пресс-службы.

Он отметил, что в ближайшую неделю будут произведены очередные большие отключения в одном из крупнейших микрорайонов Петропавловска-Камчатского.

"В течение недели без электричества останутся 2 тысячи должников микрорайона "Горизонт", суммарный долг которых составляет 35,8 миллиона рублей. А до 31 декабря ограничения будут введены всем без исключения абонентам, вовремя не оплачивающим энергоресурсы", — добавили в энергокомпании.

Там подчеркнули, что энергетики готовы оказывать помощь потребителям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, предоставив им рассрочку на выплату долга.