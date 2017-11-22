На Камчатке предупредили о массовых отключениях света и тепла за долги

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя – РИА Новости. Жители Камчатки задолжали энергетикам за свет и тепло около 2,3 миллиарда рублей. Такие данные по состоянию на 1 октября приводит пресс-служба компании "Камчатскэнерго".
"Камчатскэнерго"… вынуждено начать массовое отключение абонентов — физических лиц, задолжавших за электрическую и тепловую энергию", — говорится в сообщении.
В компании пояснили, что согласно действующему законодательству могут ввести ограничение электроэнергии, если не получают платы за поставленные ресурсы два и более месяцев.
"Отключение – это крайняя мера воздействия на должников, на которую энергетики вынуждены идти, поскольку средства, получаемые от потребителей, являются основным источником их финансирования для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения. Если потребители не платят, энергетикам приходится брать кредиты, проценты по которым в дальнейшем становятся составляющей частью тарифа", — пояснил представитель пресс-службы.
Он отметил, что в ближайшую неделю будут произведены очередные большие отключения в одном из крупнейших микрорайонов Петропавловска-Камчатского.
Там подчеркнули, что энергетики готовы оказывать помощь потребителям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, предоставив им рассрочку на выплату долга.