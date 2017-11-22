Одиночество — скука. Сколько зарабатывают "друзья напрокат"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Ануш Долуханян. "Дружбу за деньги не купишь" — сегодня эта потеряла смысл. В интернете запросто можно "арендовать" человека для совместной пробежки или похода на шопинг. Корреспондент РИА Новости поговорила с "друзьями напрокат" о том, может ли такая "дружба" заменить настоящее общение.

Основной заработок

Двадцатипятилетняя Анастасия из Санкт-Петербурга уже два года — профессиональный "друг напрокат": "Однажды я просто так дала объявление в одной из групп во "ВКонтакте". Я не ожидала, что кто-то откликнется, но через неделю мне написал мужчина и попросил сходить с ним в кино. Потом написали еще три человека, а через месяц я почти каждый день стала получать сообщения о том, что нужна кому-то".

Девушка рассказывает, что сначала не могла брать деньги с людей за свое общество, но привыкла, и теперь час ее времени стоит 400 рублей, а день — 3000. Анастасия может посидеть с ребенком, пойти на прогулку по городу, в кино, ресторан, кафе и даже полетать в аэротрубе или прыгнуть с парашютом.

"В этом мире много неадекватных людей, поэтому я с самого начала объясняю собеседнику, что становлюсь другом лишь на определенное время, что между нами не может быть сексуальных связей и привязываться друг к другу мы не будем. Это упрощает мою и его жизнь", — говорит Анастасия.

Однако, по ее словам, ситуацию получается контролировать не всегда. Так, например, недавно незнакомый мужчина пригласил ее погулять, заранее оплатив "дружбу" на день. "Мы достаточно долго гуляли. И вдруг он сказал, что через час мы должны быть на аэродроме, чтобы прыгнуть с парашютом. Я удивилась, но согласилась. Он потом несколько раз поблагодарил меня, потому что сделать это в одиночку боялся", — делится девушка.

© Fotolia / Monkey Business В среднем арендовать "друга напрокат" на час можно за 300-450 рублей © Fotolia / Monkey Business В среднем арендовать "друга напрокат" на час можно за 300-450 рублей

По мнению психолога Юлии Демидовой, многие люди, обращающиеся с подобным запросом, просто нуждаются в поддержке, помощи или совете. "Люди увлечены только самими собой, особенно в больших городах. Часто нуждающиеся в друзьях — это обладатели богатого внутреннего мира, который никто не замечает. У человека, купившего подобную услугу, появляется возможность высказаться, поделиться своими мыслями и чувствами", — объясняет Демидова.

Доверием самих "друзей напрокат" часто пользуются мошенники. Анастасия рассказывает, что несколько месяцев назад чуть не попалась на удочку: "Мне написал мужчина, сказал, что инвалид по зрению. Я поверила и назначила встречу в кафе у его дома. Когда я пришла на место, он снял очки и начал приставать. Я дала ему пощечину и убежала".

В месяц Анастасия зарабатывает около 45 тысяч. При этом ни один человек из тех, с кем она знакомилась, не поддерживал с ней связь больше недели. "Я делаю это из самых добрых побуждений. Мне приятно обнять человека, которому это нужно. Я готова потерпеть чужие слезы, я чувствую, что хоть немного, но делаю мир лучше. Деньги же — это приятный бонус, но зато я знаю, что я хороший человек".

Жилетка для слез

Александр уже около года, по его словам, "помогает людям". В профессиональные "друзья" он подался после расставания с девушкой. "Мне было грустно, я подумал, что есть еще много людей с такими же проблемами или еще хуже, им нужна помощь. Я понял, что можно подставлять свое плечо другим".

© Фото : Из личного архива Александра Февралева Александр Февралев - уже почти год работает "другом напрокат" © Фото : Из личного архива Александра Февралева Александр Февралев - уже почти год работает "другом напрокат"

По иронии судьбы первой из обратившихся к нему оказалась девушка. По словам Александра, она попросила о встрече, потому что ее бросил парень. За встречу он получил в подарок котенка. Такие отношения недолги, связь прекращается по обоюдному согласию. "Это новые интересные истории, новые люди, которые приходят на короткий период жизни. Такая дружба не сможет заменить настоящую. Но есть вещи, которые стыдно рассказать своим друзьям, или не хочется, чтобы они что-то о тебе знали".

"Каждый человек в этой паре преследует разные цели, и это отнюдь не поиск дружбы. Я не исключаю вариант, что могут сложиться теплые отношения, но заменить кратковременную дружбу на полноценную не получится", — считает психолог Юлия Демидова.

За встречу Александр берет немного — "чисто символически, чтобы на проезд хватило". Для него важнее сам процесс. "Все бывает по-разному и зависит от фантазии и интересов тех, кто обращается. Ничего предосудительного — с кем-то в боулинг ходили, с кем-то просто гуляли. Жду теперь, когда кто-то придумает что-нибудь поинтереснее".

Неудавшийся друг

Однако успешными "друзьями" получается быть не у всех. Так, например, Андрей из Москвы, разместив объявление три месяца назад, так и не получил ни одного отклика. "Я опубликовал пост на эмоциях, когда узнал, что такое явление существует. Удивился, что люди готовы платить около тысячи рублей за простое общение. Но ни разу я не смог проработать "другом на час", — признается мужчина.

© Фото : Из личного архива Андрея Сварожского Андрей Сварожский опубликовал объявление о том, что он хочет стать "другом напрокат". Но на публикацию никто не среагировал © Фото : Из личного архива Андрея Сварожского Андрей Сварожский опубликовал объявление о том, что он хочет стать "другом напрокат". Но на публикацию никто не среагировал

По его мнению, "данная сфера переплюнула проституцию по изобретательности", потому что человек платит за "товар, себестоимость которого равна нулю". Сейчас Андрей уже забыл о том, что давал такое объявление: "Если мне кто-то все-таки напишет, я буду смотреть на человека и на его желания. Не понимаю, как можно платить за простое человеческое общение. Даже противно, если разобраться".

Арендовать друга можно не только по объявлению в соцсети, но и с помощью агентств, которые подберут человека для "дружбы" под определенный запрос клиента. Один из представителей агентства рассказывает, что большинстве своем люди стесняются "арендовать" себе друзей. "Многие из обратившихся боятся, что их засмеют. Сначала может быть очень страшно, но пользы в этом гораздо больше. С одиночеством в этом мире нужно бороться, и это отличный способ, пусть даже и за деньги", — объясняет рекрутер.

Обычно в агентство обращаются те, кто по разным причинам не может подружиться самостоятельно. "Иногда это люди с необычной внешностью. Например, через нас искали себе друзей альбиносы. "Друзья напрокат" — это возможность и для самых обычных людей разнообразить свое общение, особенно если надоел реальный круг знакомых".

Психологи соглашаются, что подобный формат взаимоотношений в обществе становится все более востребованным. "Сейчас мы часто заменяем живое общение интернетным. Многие люди готовы заплатить за приятного собеседника. Это общение никого ни к чему не обязывает, каждый получает то, на что рассчитывает. Кроме того, это упрощает жизнь: ты пообщался, выговорился, провел время, но при этом можно не задумываться о том, понравился ты человеку или нет".