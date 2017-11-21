Школьник с Ямала заявил, что из его речи в бундестаге вырезали самое важное

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноя — РИА Новости. Школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко, который выступил в Бундестаге с рассказом о судьбе немецких солдат времен Великой Отечественной войны, заявил, что в сети опубликована лишь часть его выступления, самое важное в ролике на YouTube пропущено.

"Когда мы приехали туда, нам сказали: читайте медленнее для переводчиков, потому что они не успевают переводить. Получилось так, что у меня гораздо длиннее получилась речь. И они нарезали и выложили в YouTube, где последнего абзаца нет, а там самое важное – то, что я искренне надеюсь, что не будет войн. Они убрали это все, и скандал из-за этого мог раздуться", — сказал школьник телеканалу "Звезда".

По его словам, выступление длилось 2 минуты 51 секунду, а на записи, опубликованной на YouTube, есть только двухминутный отрезок.