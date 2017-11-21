На молодежном форуме Госдумы инициатива запретить вейпы заняла первое место

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев озвучил пять лучших инициатив, разработанных участниками первого Всероссийского молодежного форума Госдумы, которые могут быть рассмотрены ГД в качестве законопроектов; среди них поправки, связанные с возможным запретом вейпов, а также с утилизацией батареек и гаджетов.

Депутат пояснил, что проект о вейпах, разработанный участниками форума на площадке комитета ГД по охране здоровья, занял первое место.

"Первое место – комитет по охране здоровья, команда которого предложила законодательно запретить вейпы. Это зло, это вредит здоровью. Имеет хорошие перспективы на принятие", — сказал Дегтярев журналистам.

По его словам, одна из команд предложила проект, который направлен на улучшение окружающей среды и устраняет пробелы в законодательстве, связанные со сбором, утилизацией батареек, гаджетов и других устройств, потребляющих энергию. Другая команда разработала проект по трудоустройству молодежи в сельской местности.

Как отметил депутат, молодые люди также представили проекты по борьбе с пропагандой наркотиков и развитию внутреннего туризма. Дегтярев добавил, что в ходе обсуждения последней инициативы у участников родилась идеологема: "Внутренний туризм лечит от ксенофобии". Он пояснил, что, путешествуя по РФ, можно узнать традиции других народов.

"Если ты живешь в огромной стране, видишь в результате путешествий, как живет твой сосед … видишь, какие у него традиции, он тебя принимает гостеприимно, и ты никогда плохо о нем не скажешь. Поэтому внутренний туризм является прививкой от ксенофобии", — сказал депутат.

Первый Всероссийский молодежный форум Госдумы проходит в Москве 20-21 ноября. Среди участников мероприятия молодые парламентарии органов законодательной власти регионов РФ, муниципальные депутаты, молодые ученые и аспиранты, чьи научные исследования связаны с законотворческой работой, члены молодежных организаций политических партий, представленных в Госдуме, а также руководители ряда министерств и ведомств, ведущие экономисты, руководители крупнейших отечественных вузов, сообщили ранее в пресс-службе нижней палаты.