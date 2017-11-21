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Общество

"Невинные" солдаты вермахта: в России обсуждают речь школьника в бундестаге

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Главное за 21 ноября 2017 года (9)
18:0321.11.2017
(обновлено: 21:12 21.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкКупол над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фотоКупол над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Резонансное выступление в Бундестаге российского школьника из ЯНАО, посвященное немецким солдатам, стало предметом бурных споров в российском обществе, не утихающих второй день. Политики и чиновники размышляют о том, что стало причиной высказывания школьника о "невинно погибших" солдатах вермахта, говорят о возможной вине педагогов, а также общих недостатках системы образования. Речь станет поводом для различных проверок: будут проверять педагогов гимназии, где учится мальчик, образовательные программы преподавания обществознания и истории, а, возможно, и влияние иностранных НКО на российские школы. Есть и те, кто не склонен драматизировать ситуацию, полагая, что школьник просто неверно сформулировал свои мысли.

Выступление школьников из ЯНАО в Бундестаге
© Фото : Deutscher Bundestag/Achim Melde
"Экзальтированная травля". Песков прокомментировал угрозы школьнику с Ямала
За подростка вступился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступивший против "экзальтированной травли" и считающий, что волновавшийся во время выступления школьник не имел в виду ничего плохого. Детский омбудсмен Анна Кузнецова, также высказавшаяся против травли, призвала правоохранительные органы обратить внимание на угрозы в адрес подростка.

Выступление

В своем выступлении, запись которого опубликована на Youtube, школьник из Нового Уренгоя рассказал, что в рамках участия в проекте о солдатах, погибших во время Второй мировой войны, узнал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена".

Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать". В завершение своей короткой речи он выразил надежду, что "на всей Земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн".

Как рассказала мать подростка Оксана Десятниченко, после нашумевшего выступления школьнику стали поступать угрозы. Она также назвала целью поездки своего сына в Германию "миссию мира", а в докладе, который пришлось заметно сократить из-за регламента, по ее словам, звучали "пацифистские мысли ребенка".

Повод для проверок

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Сталинград, январь 1943 года
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Была ли Великая Отечественная: о невинно умученном солдате вермахта
Резонансное выступление школьника уже стало поводом для различных проверок. Так, Минобрнауки РФ запросило информацию в региональном министерстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в связи с произошедшим. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов, выводы можно будет делать после изучения ситуации.

Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз поручил провести служебную проверку после поездки учащихся местной гимназии в Германию и выступления в Бундестаге, сообщили во вторник в администрации города. В администрации также уточнили, что поездка была организована по приглашению народного союза Германии по военным захоронениям в рамках "Дня всенародной скорби".

В комментариях политиков и чиновников звучит мнение о том, что в связи с данным инцидентом вопросы возникают не к школьнику, выступившему с докладом, а к педагогам.

Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache
Историк прокомментировал слова ямальского школьника в Бундестаге
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал выступление школьника из Нового Уренгоя в немецком бундестаге, отметив, что учителя должны были заранее проработать его речь. Он сообщил, что будет направлен депутатский запрос в Генпрокуратуру на проведение проверки образовательной программы, учителей и общественных программ. Прокуратура должна разобраться, как и чему учат молодежь, какие организации работают на территории России, подчеркнул Чернышев.

Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора ЯНАО Надежда Носкова, власти дадут оценку работе педагогов гимназии Нового Уренгоя, в которой учится подросток, возможно, для этого будет собрана комиссия. По ее словам, та травля, которая началась в отношении подростка и его семьи, недопустима. "Как бы ни оступился в своем тексте мальчик, такого быть не должно. В отношении педагогов, взрослых людей, будет проверка, будут сделаны выводы", — подчеркнула она.

Глава пресс-службы губернатора Ямала также отметила, что ряд оборотов, использованных в выступлении, в том числе "так называемый Сталинградский котел" и "невинно погибшие" солдаты вермахта, вероятно, являются результатом вмешательства педагога немецкого языка.

"Это не текст мальчика, мы разговаривали с родителями, мама объясняла, что этот доклад… начал готовиться еще летом, и такого там, конечно, не было. Он прочитал то, что ему дали — сокращенный вариант… Он прекрасно знает историю войны, у него близкие воевали. Сейчас главное — не дать развернуться истерии в отношении родителей и самого мальчика, потому что так нельзя", — резюмировала Носкова.

Здание Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
Учительница вступилась за школьника из ЯНАО после слов о солдатах вермахта
Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, комментируя ситуацию, заявил, что выступление российского школьника в Бундестаге заставляет задуматься о серьёзных проблемах во всей системе образования в РФ. По его словам, назрела пора для серьёзного разговора о стратегии развития образования, стратегии развития исторической науки в России и преподавания истории в целом.

О возможном влиянии иностранных НКО на российские школы в связи с инцидентом задумались в Совете Федерации. В частности, сенатор Игорь Морозов заявил, что Совет Федерации может заняться мониторингом деятельности иностранных некоммерческих организаций в регионах, чтобы "понять глубину проникновения образовательных программ иностранных НКО в российские школы". По словам сенатора, в России выступают за расширение сотрудничества в гуманитарной сфере и развитие отношений с Германией. "Но есть события, трактовка которых не может быть двоякой, и в их числе — Вторая мировая война", — сказал Морозов.

Очистить от идеологии

Выступление школьника из ЯНАО в бундестаге
© Deutscher Bundestag
К скандалу с "уренгойским мальчиком", или Пара слов о региональных элитах
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова намерена попросить Рособрнадзор дать разъяснения, какие международные образовательные программы реализуются в России в рамках преподавания истории и обществознания, чтобы выявить возможные манипуляции историческими фактами. По мнению Кузнецовой, случившееся в Германии вскрыло "ряд глубинных проблем как в системе международных образовательных программ, так и в попытках использовать разные трактовки истории в идеологической борьбе".

"На мой взгляд, важно заглянуть "за кулисы театра". Кто тут не патриот, будет понятно, когда мы разберёмся, откуда "растут ноги" у этой ситуации. Я как психолог вижу за докладом не более чем отыгранную преподавателями роль, которую диктуют условия игры. Мальчик отработал задачу и зачитал текст. Ведь по имеющейся у нас информации, новоуренгойская школа, где учится подросток, уже 10 лет сотрудничает с немецкой гимназией, в том числе организуя выезд детей в Германию за счёт принимающей стороны. Раньше никаких проблем с таким обменом не было: школьники обеих стран обсуждали проблемы экологии, безопасности и так далее. Но история – куда более сложная тема, тем более, когда обсуждается она гражданами двух стран, находившихся в определенный период времени в ситуации войны", – заявила Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба уполномоченного.

Детский омбудсмен убеждена, что необходимо внимательно отнестись к международному сотрудничеству, особенно если речь идёт о чести и исторической памяти народа.

"Считаю, что международные образовательные программы следует в принципе очистить от идеологии и даже от самой возможности её присутствия в проектах с участием детей. Я призывала много раз и повторю снова: хватит манипулировать детьми!" – добавила Кузнецова.

Прекратить травлю

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Евгений Ревенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат призвал "не травить" школьника за неправильно сформулированную речь
Многие политики и чиновники, комментирующие нашумевшее выступление в Бундестаге, призывают прекратить травлю школьника. В защиту подростка, в частности, высказался, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по мнению которого, неверно обвинять школьника в пропаганде нацизма.

"Вы знаете, безусловно, выступление нашего российского школьника в Бундестаге вряд ли требует какой-то реакции администрации президента. В данном случае, совершенно непонятна такая экзальтированная травля, которая стала происходить. Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого, очевидно, что школьник чрезвычайно волновался, когда выступал в бундестаге. Любой школьник, выступая в бундестаге, в таком представительном месте, естественно, будет испытывать крайнюю степень волнения" — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли реакция Кремля на выступление школьника.

"Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах, считаю неверным", — добавил он. Песков сказал, что согласен с мнением помощника президента России Андрея Фурсенко о том, что "надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества". Ранее Фурсенко призвал терпимее относиться к молодежи и помогать тем, кто ошибся.

Звучат и высказывания о том, что школьник просто неверно выразился. В частности, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что преступная вина солдат вермахта, всей идеологии и практики нацизма исторически доказана и не подлежит пересмотру. "Но мальчик, как мне представляется, наверное, не совсем удачно, даже совсем неудачно, вел речь о другом. О том, что война стала трагедией и для немецкого народа", — сказал Клинцевич.

Купол над зданием Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мнение: человек без традиций и страна без истории — ничто, пустота
Он призвал общество "немного успокоиться, не говоря уже о том, чтобы делать какие-либо административные выводы из выступления школьника".

Недопустимой травлю школьника назвала глава Минобрнауки Ольга Васильева, а уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала оставить в покое подростка и попросила правоохранителей обратить внимание на угрозы, которые звучат в адрес его семьи.

"Лейтмотив" доклада вроде бы ясен: война – это зло как для тех, против кого она направлена, так и для тех, кто ее развязал. Но то, как этот тезис был раскрыт, вызвал шквал обсуждений, критики и возмущений. Причём в основном всё это обрушилось на подростка, никто не разбирался в причинах, в истинном отношении ребёнка и его семьи к войне. Унижением и травлей патриотизм точно не воспитаешь. Более того, такая реакция несёт совершенно неправильный сигнал и детям", — сказала Кузнецова, слова которой приводит ее аппарат.

Кузнецова также попросила детского омбудсмена в Ямало-Ненецком автономном округе Виталия Орешкина изучить обстановку в школе мальчика, провести соответствующую работу с её руководством, преподавателями и родительским комитетом.

Заступился за мальчика и глава Нового Уренгоя Иван Костогриз. По его словам, школьник поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. "Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых", — цитируются на сайте муниципалитета слова главы города.

Он отметил, что встреча российских и немецких детей в День памяти и скорби в Германии – давняя традиция, а интерпретацию искренних слов ребенка можно расценивать "как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной войны".

Первые дни Великой Отечественной войны в архивных кадрах
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВ полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", - такова была заключительная фраза обращения к советскому народу.Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
© РИА Новости / Евгений Халдей
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В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", - такова была заключительная фраза обращения к советскому народу.
© РИА Новости / Казимир ЛишкоПерейти в фотобанкЗа первые 8 часов войны советская армия потеряла 1200 самолетов, из них около 900 были уничтожены еще на земле. На фото: 23 июня 1941 года в Киеве, район Грушки.Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 23 июня 1941 года в Киеве. Район Грушки
© РИА Новости / Казимир Лишко
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За первые 8 часов войны советская армия потеряла 1200 самолетов, из них около 900 были уничтожены еще на земле. На фото: 23 июня 1941 года в Киеве, район Грушки.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы. На фото: немецкая авиация бомбит советские города. 22 июня 1941 года.22 июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города
© РИА Новости
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Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы. На фото: немецкая авиация бомбит советские города. 22 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкНа следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах. В трех остальных округах — Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном — мобилизацию провели через месяц под видом "больших учебных сборов". На фото: новобранцы в Москве, 23 июня 1941 года.Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах. В трех остальных округах — Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном — мобилизацию провели через месяц под видом "больших учебных сборов". На фото: новобранцы в Москве, 23 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкОдновременно с Германией, войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия. На фото: танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Одновременно с Германией, войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия. На фото: танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанк23 июня была создана Ставка Главного Командования Вооруженных сил СССР. В августе она была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования. На фото: колонны бойцов идут на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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23 июня была создана Ставка Главного Командования Вооруженных сил СССР. В августе она была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования. На фото: колонны бойцов идут на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкГосударственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. На фото: дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год.Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. На фото: дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год.
© РИА Новости / Михаил ФилимоновПерейти в фотобанкИз 19 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня, в первые дни войны погибли более 16 000. На фото: беженцы. 23 июня 1941 год.Беженцы идут по дороге
© РИА Новости / Михаил Филимонов
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Из 19 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня, в первые дни войны погибли более 16 000. На фото: беженцы. 23 июня 1941 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота. На фото: колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе.01 июля 1941 года.Колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе
© РИА Новости
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На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота. На фото: колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе.01 июля 1941 года.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкАрмия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике. "Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска. Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины. На фото: семья уходит из родного дома в Кировограде. 1 августа 1941 года.Семья уходит из родного дома
© РИА Новости / Яков Халип
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Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике. "Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска. Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины. На фото: семья уходит из родного дома в Кировограде. 1 августа 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкКроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия", перед которой ставилась цель захватить Мурманск, главную военно-морскую базу Северного флота Полярный, полуостров Рыбачий, а также Кировскую железную дорогу севернее Беломорска. На фото: колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия", перед которой ставилась цель захватить Мурманск, главную военно-морскую базу Северного флота Полярный, полуостров Рыбачий, а также Кировскую железную дорогу севернее Беломорска. На фото: колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкФинляндия не позволила Германии нанести удар по СССР со своей территории, однако получила от немецкого главкома Сухопутных войск указание готовиться к началу операции. Не дожидаясь нападения, утром 25 июня советское командование нанесло массированный авиаудар по 18 финским аэродромам. После этого Финляндия объявила, что находится в состоянии войны с СССР. На фото: выпускники Военной академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года.Выпускники Военной Академии им. Сталина
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Финляндия не позволила Германии нанести удар по СССР со своей территории, однако получила от немецкого главкома Сухопутных войск указание готовиться к началу операции. Не дожидаясь нападения, утром 25 июня советское командование нанесло массированный авиаудар по 18 финским аэродромам. После этого Финляндия объявила, что находится в состоянии войны с СССР. На фото: выпускники Военной академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года.
© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанк27 июня войну СССР объявила и Венгрия. 1 июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию. На фото: медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом, 22 июня 1941 года.Великая Отечественная война 1941-1945гг. 22 июня 1941г. Медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налёта фашистов под Кишиневом
© РИА Новости / Георгий Зельма
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27 июня войну СССР объявила и Венгрия. 1 июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию. На фото: медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом, 22 июня 1941 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкС 1 июля по 30 сентября 1941 года РККА и ВМФ СССР проводили Ленинградскую стратегическую операцию. Согласно плану "Барбаросса", захват Ленинграда и Кронштадта был одной из промежуточных целей, вслед за которой должна была быть проведена операция по взятию Москвы. На фото: звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде. 01 августа 1941 года.Звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде
© РИА Новости
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С 1 июля по 30 сентября 1941 года РККА и ВМФ СССР проводили Ленинградскую стратегическую операцию. Согласно плану "Барбаросса", захват Ленинграда и Кронштадта был одной из промежуточных целей, вслед за которой должна была быть проведена операция по взятию Москвы. На фото: звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде. 01 августа 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ЕгоровПерейти в фотобанкОдной из крупнейших операций первых месяцев войны стала оборона Одессы. Бомбардировки города начались 22 июля, а в августе Одесса с суши была окружена немецко-румынскими войсками. На фото: один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой. 1 июля 1941 года.Один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой
© РИА Новости / Анатолий Егоров
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Одной из крупнейших операций первых месяцев войны стала оборона Одессы. Бомбардировки города начались 22 июля, а в августе Одесса с суши была окружена немецко-румынскими войсками. На фото: один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой. 1 июля 1941 года.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкОборона Одессы задерживала продвижение правого крыла войск группы армий "Юг" в течение 73-х дней. За это время немецко-румынские войска потеряли свыше 160 тысяч военнослужащих, около 200 самолетов и до 100 танков. На фото: разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами, сидя в повозке. Район Красный Дальник. 01 августа 1941 года.Разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами, сидя в повозке
© РИА Новости / Яков Халип
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Оборона Одессы задерживала продвижение правого крыла войск группы армий "Юг" в течение 73-х дней. За это время немецко-румынские войска потеряли свыше 160 тысяч военнослужащих, около 200 самолетов и до 100 танков. На фото: разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами, сидя в повозке. Район Красный Дальник. 01 августа 1941 года.
© РИА Новости / В. ЛогиновичПерейти в фотобанкПервоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта, усилившееся сопротивление советских войск помешало его выполнению. Задержали немецкое наступление битвы за Смоленск, Киев и Ленинград. На фото: зенитчики обороняют небо столицы. 1 августа 1941 года.Зенитчики обороняют небо столицы
© РИА Новости / В. Логинович
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Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта, усилившееся сопротивление советских войск помешало его выполнению. Задержали немецкое наступление битвы за Смоленск, Киев и Ленинград. На фото: зенитчики обороняют небо столицы. 1 августа 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкБитва за Москву, которую немцы назвали операцией "Тайфун", началась 30 сентября 1941 года, наступление вели главные силы группы армий "Центр". На фото: цветы раненным бойцам в московском госпитале. 30 июня 1941 года.Цветы раненным бойцам в московском госпитале
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Битва за Москву, которую немцы назвали операцией "Тайфун", началась 30 сентября 1941 года, наступление вели главные силы группы армий "Центр". На фото: цветы раненным бойцам в московском госпитале. 30 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкОборонительный этап московской операции велся до декабря 1941 года. И только в начале 42-го года РККА перешла в наступление, отбросив немецкие войска на 100-250 километров назад. На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 года.Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Оборонительный этап московской операции велся до декабря 1941 года. И только в начале 42-го года РККА перешла в наступление, отбросив немецкие войска на 100-250 километров назад. На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 года.
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11 пользователей оставили 13 комментариев
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kar-olga
назрела пора для серьёзного разговора о стратегии развития образования, стратегии развития исторической науки в России и преподавания истории в целом.
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О! Золотые слова. Только пусть за ними последуют действия. Реальные.
И ещё. Руководство страны , видимо, не знает или не хочет следующего: Германия сама находится, мягко говоря, в изумлении от слов русского мальчишки о " невинно погибших " солдатах вермахта.
Вот кто-кто, а сегодняшние немцы прекрасно отдают себе отчёт, что солдаты третьего рейха не были наивными и невинными.
Так что скандал в квадрате вышел.
18:27
21.11.2017
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Иван Пупкин
Ответить должен каждый, ровно на столько на сколько виновен. И не надо делать из "мальчика" невинную жертву, ему не 8 лет отроду. Он озвучил те вещи которые не должен был озвучивать. Так же надо выяснить, кто ему это подсунул.....если подсунул.
18:12
21.11.2017
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