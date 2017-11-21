"Невинные" солдаты вермахта: в России обсуждают речь школьника в бундестаге

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Резонансное выступление в Бундестаге российского школьника из ЯНАО, посвященное немецким солдатам, стало предметом бурных споров в российском обществе, не утихающих второй день. Политики и чиновники размышляют о том, что стало причиной высказывания школьника о "невинно погибших" солдатах вермахта, говорят о возможной вине педагогов, а также общих недостатках системы образования. Речь станет поводом для различных проверок: будут проверять педагогов гимназии, где учится мальчик, образовательные программы преподавания обществознания и истории, а, возможно, и влияние иностранных НКО на российские школы. Есть и те, кто не склонен драматизировать ситуацию, полагая, что школьник просто неверно сформулировал свои мысли.

Выступление

За подростка вступился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступивший против "экзальтированной травли" и считающий, что волновавшийся во время выступления школьник не имел в виду ничего плохого. Детский омбудсмен Анна Кузнецова, также высказавшаяся против травли, призвала правоохранительные органы обратить внимание на угрозы в адрес подростка.

В своем выступлении, запись которого опубликована на Youtube, школьник из Нового Уренгоя рассказал, что в рамках участия в проекте о солдатах, погибших во время Второй мировой войны, узнал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена".

Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать". В завершение своей короткой речи он выразил надежду, что "на всей Земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн".

Как рассказала мать подростка Оксана Десятниченко, после нашумевшего выступления школьнику стали поступать угрозы. Она также назвала целью поездки своего сына в Германию "миссию мира", а в докладе, который пришлось заметно сократить из-за регламента, по ее словам, звучали "пацифистские мысли ребенка".

Повод для проверок

Резонансное выступление школьника уже стало поводом для различных проверок. Так, Минобрнауки РФ запросило информацию в региональном министерстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в связи с произошедшим. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов, выводы можно будет делать после изучения ситуации.

Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз поручил провести служебную проверку после поездки учащихся местной гимназии в Германию и выступления в Бундестаге, сообщили во вторник в администрации города. В администрации также уточнили, что поездка была организована по приглашению народного союза Германии по военным захоронениям в рамках "Дня всенародной скорби".

В комментариях политиков и чиновников звучит мнение о том, что в связи с данным инцидентом вопросы возникают не к школьнику, выступившему с докладом, а к педагогам.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал выступление школьника из Нового Уренгоя в немецком бундестаге, отметив, что учителя должны были заранее проработать его речь. Он сообщил, что будет направлен депутатский запрос в Генпрокуратуру на проведение проверки образовательной программы, учителей и общественных программ. Прокуратура должна разобраться, как и чему учат молодежь, какие организации работают на территории России, подчеркнул Чернышев.

Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора ЯНАО Надежда Носкова, власти дадут оценку работе педагогов гимназии Нового Уренгоя, в которой учится подросток, возможно, для этого будет собрана комиссия. По ее словам, та травля, которая началась в отношении подростка и его семьи, недопустима. "Как бы ни оступился в своем тексте мальчик, такого быть не должно. В отношении педагогов, взрослых людей, будет проверка, будут сделаны выводы", — подчеркнула она.

Глава пресс-службы губернатора Ямала также отметила, что ряд оборотов, использованных в выступлении, в том числе "так называемый Сталинградский котел" и "невинно погибшие" солдаты вермахта, вероятно, являются результатом вмешательства педагога немецкого языка.

"Это не текст мальчика, мы разговаривали с родителями, мама объясняла, что этот доклад… начал готовиться еще летом, и такого там, конечно, не было. Он прочитал то, что ему дали — сокращенный вариант… Он прекрасно знает историю войны, у него близкие воевали. Сейчас главное — не дать развернуться истерии в отношении родителей и самого мальчика, потому что так нельзя", — резюмировала Носкова.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, комментируя ситуацию, заявил, что выступление российского школьника в Бундестаге заставляет задуматься о серьёзных проблемах во всей системе образования в РФ. По его словам, назрела пора для серьёзного разговора о стратегии развития образования, стратегии развития исторической науки в России и преподавания истории в целом.

О возможном влиянии иностранных НКО на российские школы в связи с инцидентом задумались в Совете Федерации. В частности, сенатор Игорь Морозов заявил, что Совет Федерации может заняться мониторингом деятельности иностранных некоммерческих организаций в регионах, чтобы "понять глубину проникновения образовательных программ иностранных НКО в российские школы". По словам сенатора, в России выступают за расширение сотрудничества в гуманитарной сфере и развитие отношений с Германией. "Но есть события, трактовка которых не может быть двоякой, и в их числе — Вторая мировая война", — сказал Морозов.

Очистить от идеологии

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова намерена попросить Рособрнадзор дать разъяснения, какие международные образовательные программы реализуются в России в рамках преподавания истории и обществознания, чтобы выявить возможные манипуляции историческими фактами. По мнению Кузнецовой, случившееся в Германии вскрыло "ряд глубинных проблем как в системе международных образовательных программ, так и в попытках использовать разные трактовки истории в идеологической борьбе".

"На мой взгляд, важно заглянуть "за кулисы театра". Кто тут не патриот, будет понятно, когда мы разберёмся, откуда "растут ноги" у этой ситуации. Я как психолог вижу за докладом не более чем отыгранную преподавателями роль, которую диктуют условия игры. Мальчик отработал задачу и зачитал текст. Ведь по имеющейся у нас информации, новоуренгойская школа, где учится подросток, уже 10 лет сотрудничает с немецкой гимназией, в том числе организуя выезд детей в Германию за счёт принимающей стороны. Раньше никаких проблем с таким обменом не было: школьники обеих стран обсуждали проблемы экологии, безопасности и так далее. Но история – куда более сложная тема, тем более, когда обсуждается она гражданами двух стран, находившихся в определенный период времени в ситуации войны", – заявила Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба уполномоченного.

Детский омбудсмен убеждена, что необходимо внимательно отнестись к международному сотрудничеству, особенно если речь идёт о чести и исторической памяти народа.

"Считаю, что международные образовательные программы следует в принципе очистить от идеологии и даже от самой возможности её присутствия в проектах с участием детей. Я призывала много раз и повторю снова: хватит манипулировать детьми!" – добавила Кузнецова.

Прекратить травлю

Многие политики и чиновники, комментирующие нашумевшее выступление в Бундестаге, призывают прекратить травлю школьника. В защиту подростка, в частности, высказался, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по мнению которого, неверно обвинять школьника в пропаганде нацизма.

"Вы знаете, безусловно, выступление нашего российского школьника в Бундестаге вряд ли требует какой-то реакции администрации президента. В данном случае, совершенно непонятна такая экзальтированная травля, которая стала происходить. Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого, очевидно, что школьник чрезвычайно волновался, когда выступал в бундестаге. Любой школьник, выступая в бундестаге, в таком представительном месте, естественно, будет испытывать крайнюю степень волнения" — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли реакция Кремля на выступление школьника.

"Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах, считаю неверным", — добавил он. Песков сказал, что согласен с мнением помощника президента России Андрея Фурсенко о том, что "надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества". Ранее Фурсенко призвал терпимее относиться к молодежи и помогать тем, кто ошибся.

Звучат и высказывания о том, что школьник просто неверно выразился. В частности, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что преступная вина солдат вермахта, всей идеологии и практики нацизма исторически доказана и не подлежит пересмотру. "Но мальчик, как мне представляется, наверное, не совсем удачно, даже совсем неудачно, вел речь о другом. О том, что война стала трагедией и для немецкого народа", — сказал Клинцевич.

Он призвал общество "немного успокоиться, не говоря уже о том, чтобы делать какие-либо административные выводы из выступления школьника".

Недопустимой травлю школьника назвала глава Минобрнауки Ольга Васильева, а уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала оставить в покое подростка и попросила правоохранителей обратить внимание на угрозы, которые звучат в адрес его семьи.

"Лейтмотив" доклада вроде бы ясен: война – это зло как для тех, против кого она направлена, так и для тех, кто ее развязал. Но то, как этот тезис был раскрыт, вызвал шквал обсуждений, критики и возмущений. Причём в основном всё это обрушилось на подростка, никто не разбирался в причинах, в истинном отношении ребёнка и его семьи к войне. Унижением и травлей патриотизм точно не воспитаешь. Более того, такая реакция несёт совершенно неправильный сигнал и детям", — сказала Кузнецова, слова которой приводит ее аппарат.

Кузнецова также попросила детского омбудсмена в Ямало-Ненецком автономном округе Виталия Орешкина изучить обстановку в школе мальчика, провести соответствующую работу с её руководством, преподавателями и родительским комитетом.

Заступился за мальчика и глава Нового Уренгоя Иван Костогриз. По его словам, школьник поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. "Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых", — цитируются на сайте муниципалитета слова главы города.

Он отметил, что встреча российских и немецких детей в День памяти и скорби в Германии – давняя традиция, а интерпретацию искренних слов ребенка можно расценивать "как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной войны".