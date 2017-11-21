Кадырова наградили золотой медалью за заслуги в развитии медицины

ГРОЗНЫЙ, 21 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден золотой медалью имени Н.Н. Блохина "за выдающиеся заслуги в развитии медицины", сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.

"Награду главе Чечни передал министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. Это высшая награда Ассоциации онкологов России и ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина", — отмечается в сообщении.Глава Чечни, отметив успехи в развитии региональной медицины, поставил задачу не только качественно лечить, но и своевременно выявлять болезни."Наша главная цель заключается в том, чтобы уберечь людей от болезней или выявлять их на ранней стадии. Иначе человек может оказаться в ситуации, перед которой медицина бессильна. Поэтому необходимо проводить разъяснительную работу с населением, призывая вести здоровый образ жизни и регулярно проходить обследование. Диспансеризация, проведенная в прошлом году, позволила выявить более 100 больных, у которых обнаружилась онкология на первой стадии. Это более 100 спасенных жизней", — отметил Кадыров на встрече с медиками.Министр сообщил, что за 9 месяцев 2017 года впервые показатель младенческой смертности в Чечне снизился ниже психологической отметки и составил 8,7 на тысячу родившихся живыми.По его словам, с начала года в республике за счет финансирования регионального фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова ввели в строй несколько значимых для всего Северо-Кавказского округа объектов здравоохранения: клинику пограничных состояний, отделение травматологии и ортопедии в РКБ имени Эпендиева в Грозном, Центр спасения конечностей, закуплено современное оборудование для больниц и поликлиник.

Эльханов отметил, что также проводится подготовка специалистов не только в отечественных клиниках и научных центрах, но и за рубежом.

"Заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве между Центром онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний японского города Осака и нашим онкологическим центром. В рамках данного соглашения планируется проведение совместных научно-исследовательских мероприятий, направленных на разработку инновационных методов лечения онкологических заболеваний. В целях изучения международного опыта оказания высокотехнологичной медицинской помощи республиканским минздравом подписано соглашение с крупной клиникой "Северанс" из Южной Кореи. Достигнута договоренность по взаимодействию с одной из крупных клиник города Стамбул — "Анадолу" в подготовке узких специалистов", — сказал министр.