"Экзальтированная травля". Песков прокомментировал угрозы школьнику с Ямала

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Кремле считают, что обвинять выступившего в бундестаге российского школьника в пропаганде нацизма неправильно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В данном случае, совершенно непонятна такая экзальтированная травля, которая стала происходить. Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого, очевидно, что школьник чрезвычайно волновался, когда выступал в бундестаге", — отметил Песков, добавив, что любой ученик на его месте бы волновался.

Пресс-секретарь заявил, что согласен с помощником президента Андреем Фурсенко, который ранее призвал терпимее относиться к молодежи.

"Действительно, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества", — отметил Песков.

Ранее с похожим призывом выступила и уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она попросила оставить семью школьника в покое и обратила внимание правоохранительных органов на угрозы, которые звучат в адрес подростка.

Скандальное выступление

Школьник из Нового Уренгоя рассказал в бундестаге о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве. Подросток изучил его биографию по открытым источникам. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой — он "умер от тяжелых условий".

Школьник посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

Выступление школьника вызвало неоднозначную реакцию. Так, блогер Сергей Колясников попросил Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента проверить молодого человека и Новоуренгойскую гимназию, в которой тот учится, на нарушение статьи 354.1 УК ("Реабилитация нацизма"). Проверить школьную программу в учебном учреждении попросил и комитет Совета Федерации по международным делам.

Мать школьника рассказала, что текст начали готовить задолго до поездки в Германию, но из-за требований немецкой стороны его формат пришлось изменить. В итоге текст сильно сократили, и смысл речи изменился. Она также сообщила, что после того, как выступление ее сына выложили в сеть, ему начали угрожать.

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз заступился за мальчика и заявил, что на примере истории немецкого солдата он хотел призвать к мирному сосуществованию на Земле и неприятию войны, кровопролития и фашизма.