МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. CNN и Deutsche Welle не подпадут под действие закона о СМИ-иноагентах, рассказал РИА Новости источник в Совете Федерации.
По его словам, если эти СМИ откажутся признать себя иноагентами, их сигналы и сайты заблокируют.
На прошлой неделе Госдума приняла поправки, согласно которым зарубежные СМИ могут признать иностранными агентами, если они получают финансирование из-за границы. Завтра документ рассмотрит Совет Федерации. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас допустил, что верхняя палата может ужесточить закон, поскольку нынешняя редакция "несопоставима" с ограничениями, которые наложили США на российские СМИ.
Что означает принятие закона о СМИ-иноагентах
- Иноагентом может стать любое зарубежное СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).
- Решение о признании СМИ иноагентом будет принимать Минюст.
- Министерство юстиции может создать отдельный реестр СМИ — иностранных агентов.
- СМИ, признанное иностранным агентом, будет обязано соответствующим образом маркировать свои материалы и предоставлять отчеты.
- СМИ, которые откажутся регистрироваться, подпадут под действие закона об иноагентах-НКО.