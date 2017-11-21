Топилин рассказал, как относится к введению электронных трудовых книжек

БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Вопрос скорейшего введения электронных трудовых книжек в России в первую очередь интересует лоббистов, которые в этом заинтересованы, сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
По его словам, ведутся консультации с работодателями.
"Работодатели от этой идеи, если ее внедрять достаточно быстро, далеко не без ума. Это огромная нагрузка на работодателей, когда они должны будут это ввести в электронном виде. Все почему-то думают, что это проще, это надо же инфраструктуру всю обеспечить", — сказал Топилин.
"Кто будет эту инфраструктуру содержать, если это в электронном виде? Государство?" — заключил он.