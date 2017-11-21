Топилин рассказал, как относится к введению электронных трудовых книжек

БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Вопрос скорейшего введения электронных трудовых книжек в России в первую очередь интересует лоббистов, которые в этом заинтересованы, сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Это интересует лоббистов из-за некоторых компаний, которые хотят это сделать. Если вы спросите это у тех людей, которые за станком работают, их это не беспокоит, я вас уверяю",- сказал он журналистам в Белграде.

По его словам, ведутся консультации с работодателями.

"Работодатели от этой идеи, если ее внедрять достаточно быстро, далеко не без ума. Это огромная нагрузка на работодателей, когда они должны будут это ввести в электронном виде. Все почему-то думают, что это проще, это надо же инфраструктуру всю обеспечить", — сказал Топилин.

"Кто будет эту инфраструктуру содержать, если это в электронном виде? Государство?" — заключил он.